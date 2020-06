Tegenvallers bij vernieuwing tramlijn: werk duurt langer en ruim 20 miljoen euro extra nodig

De vernieuwing van de regionale tramlijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein die op 30 mei is begonnen en tot 21 augustus zou duren, gaat minimaal vier weken langer duren dan gepland. Ook heeft de provincie ruim 20 miljoen euro extra nodig voor het werk.

De vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door de coronacrisis. Zo kan op de bouwplaats met minder mensen bij elkaar gewerkt worden. Daarnaast kunnen internationale leveranciers niet op tijd leveren omdat bijvoorbeeld fabrieken stil lagen door de virusuitbraak. De vervangende bussen zullen daarom ook na 21 augustus blijven rijden.

In december 2016 hebben Provinciale Staten besloten om de bestaande tramlijn geschikt te maken voor de nieuwe trams en om groot onderhoud uit te voeren op het zuidelijke deel van de tramlijn. Daarmee wordt de lijn geschikt gemaakt voor de koppeling met de Uithoflijn, zodat reizigers zonder overstappen van IJsselstein of Nieuwegein naar Utrecht Science Park kunnen reizen.

Nieuwe trams

Door de coronacrisis is de fabriek in Zaragoza in Spanje, die de nieuwe trams produceert gesloten geweest tot begin mei. Inmiddels is de productie van nieuwe trams weer gestart maar de achterstand is dusdanig dat op 21 augustus, wanneer de vernieuwde tramlijn volgens planning klaar moet zijn, hooguit tien nieuwe trams beschikbaar zijn.

Om de beoogde dienstregeling te kunnen rijden, zouden dit er minimaal 14 moeten zijn. De verwachting is dat er daarom ook langer vervangende bussen moeten blijven rijden, met name op het tracé van en naar IJsselstein en Nieuwegein-Zuid.

Kosten

De inschatting is dat de totale extra kosten tot 20,9 miljoen kunnen oplopen. Ongeveer driekwart van dit benodigd geld houdt verband met de impact van de coronacrisis op de bouwwerkzaamheden, leveranties uit het buitenland en verlenging van het vervangend busvervoer.

Bovendien is aanvullend budget nodig voor extra werkzaamheden. Zo is uit onderzoek gebleken dat er een damwand geplaatst moet worden ter versteviging van de trambaan in IJsselstein. Verder zijn bij een aantal haltes aanpassingen nodig om te zorgen dat de toegankelijkheid voor minder valide reizigers verbeterd wordt.