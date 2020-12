Tekort aan taalvrijwilligers: 70 Utrechtse gezinnen op de wachtlijst

Het Utrechtse Taal Doet Meer is hard op zoek naar vrijwilligers. Zo is er vraag naar taalcoaches, voorlezers, coördinatoren en mentoren. Volgens de organisatie wachten nog zeventig Utrechtse kinderen en gezinnen op een taalvrijwilliger.

Taal Doet Meer zet zich al dertig jaar in om nieuwkomers in de stad te helpen met het Nederlands. Hierdoor zorgen ze er naar eigen zeggen voor dat mensen kunnen meedoen in de samenleving.

“Taal is immers nodig om een baan te vinden, met de leerkracht van je kinderen te praten, naar de huisarts te gaan, voor te lezen, met een computer te werken of je huiswerk te maken”, is te lezen in een persbericht van Taal Doet Meer.

Tekort

Nu is er dus een tekort aan vrijwilligers. Daardoor kan niet ieder kind of gezin gekoppeld worden aan iemand die hen bijstaat. Momenteel wachten zo’n zeventig kinderen en gezinnen op een vrijwilliger.

“Samen met onze vrijwilligers zorgen we ervoor dat meer kinderen in Utrecht eerlijke kansen krijgen in het onderwijs. Sommige gezinnen hebben niet de mogelijkheden en/of middelen om kinderen een taalrijke omgeving aan te bieden thuis. Iedereen die zich wil aanmelden voor vrijwilligerswerk in het nieuwe jaar is welkom”, zegt Anne Matting van Taal Doet Meer.

Aanmelden

De organisatie hoopt dat veel mensen zich aanmelden. Vrijwilligers hoeven overigens niet per se bij de mensen langs te gaan. Ook online kan hulp geboden worden. Bekijk de website van Taal Doet Meer voor meer informatie.