Telefoonredding in de Vaartsche Rijn Utrecht levert verrassende vondst op: ‘Hij kon zijn oren niet geloven’

Een opmerkelijke reddingsactie vond vorige week plaats aan de Oosterkade in Utrecht: een duikteam van de ‘Recovery Divers’ wist daar een verloren iPhone op te sporen tussen de steigers van de Vaartsche Rijn én stuitte onderweg op een tweede, eerder verloren toestel. Laatstgenoemde bleek al sinds Koningsdag in het water te liggen.

Het begon met een telefoontje van Rae, die na een klus in Amsterdam ontdekte dat haar gloednieuwe iPhone in Utrecht in het water was gevallen. Het toestel was tijdens het omdoen van een jas tussen de planken van de steiger gegleden. Het zoekgebied was klein, zo’n één vierkante meter, dus duiker Jochem dook na een paar minuten al een telefoon op.

Dat bleek niet Raes telefoon te zijn, maar een onverwachte telefoon van iemand anders. Bij zijn tweede poging had hij wel beet: Rae’s iPhone lag ongedeerd op de bodem.

Tweede telefoon leidt naar ‘Guus’

De tweede gevonden telefoon was volgens Jochem van een zekere Guus. Dankzij een identiteitskaartje dat tussen de telefoon en het hoesje zat, kon het team gericht op zoek. Jochem vond zijn naam in een schoolbericht over een sportevenement en mailde vervolgens de school. Ondertussen kreeg Jochem de telefoon, door een droogmethode met kleine kristallen, weer aan. Op het scherm stond de datum 30 april. De telefoon lag dus al bijna twee maanden in het water.

De oproep aan de school was succesvol: een juf van Guus’ school schakelde zijn vrienden in. Niet veel later meldde Joran zich, de vader van Guus, die ook op de hoogte was gebracht van het nieuwtje. “Hij kon zijn oren niet geloven dat zijn telefoon het nog deed”, aldus duiker Jochem.

Opbrengst voor Stichting Opkikker

De Recovery Divers vinden vaker telefoons in het water. De telefoons die het niet meer doen, belanden bij Stichting Opkikker. Die zamelt oude toestellen in voor recycling. De opbrengst – ongeveer vijf euro per toestel – wordt gebruikt voor zogeheten Opkikkerdagen: uitjes voor gezinnen met een langdurig ziek kind.