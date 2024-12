Teleurgestelde NS-klanten roepen op tot gigantisch kerstdiner op Utrecht Centraal

Een fout in de adventskalender van de NS zorgt voor een hoop ontevreden klanten. Duizenden mensen kregen namelijk een mail dat zij de winnaar van een luxe thuisdiner waren, terwijl dat helemaal niet zo was. Op het NS-reizigersforum wordt opgeroepen voor een goedmakertje in de vorm van een kerstdiner op Utrecht Centraal.

Het dinerpakket dat deelnemers aan de adventskalender konden winnen, bestond uit een vijfgangendiner voor maximaal zes personen. Een chef zou aan huis komen en koken voor ene gezelschap, en zelf eigen bestek en servies meenemen. Het prijskaartje daarvan ligt rond de duizend euro.

Foute mail

Toch liepen zaken anders dan gedacht. In plaats van dat er namelijk één gelukkige winnaar was, sprong het hart van een flink aantal mensen kort over: Ongeveer zesduizend mensen kregen een mail dat zij het privédiner hadden gewonnen. Een technische fout die al snel aan het licht kwam door oplettende deelnemers.

Niet veel later werd de fout door middel van een nieuwe mail aan de ‘winnaars’ rechtgezet, tot grote onvrede van adventskalender deelnemers. Op het NS-reizigersforum wordt onder andere opgeroepen tot een goedmakertje in de vorm van een gigantisch kerstdiner op Utrecht Centraal. “Maar dan wel met iets beters dan een klef broodje”, aldus de initiatiefnemer op het reizigersforum.

Een woordvoerder van de NS zegt tegen de NOS dat daar vooralsnog geen plannen voor zijn.