Televisieprogramma Zembla in het teken van verbreding A27

Het televisieprogramma Zembla gaat vanavond over de ‘strijd over asfalt’ die komt kijken bij de verbreding van de A27 bij Utrecht. De geplande wegverbreding kan ook veel kritiek rekenen. Veel bewoners, de gemeente Utrecht en belangengroepen zijn tegen het extra asfalt.

In de uitzending van vanavond is onder meer aandacht voor files, althans vooral het gebrek aan files. Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het veel rustiger op de Nederlandse wegen. Het is nog niet bekend hoe dit in de toekomst precies gaat zijn, maar toch werd wel de knoop doorgehakt om de A27 en A12 te verbreden.

Die verbreding zorgt voor veel kritiek. Zembla schrijft over de demonstrerende burgers: “Ze maken zich zorgen om de kap van bomen in natuurgebied Amelisweerd. En snappen niet hoe dit plan kan doorgaan midden in de huidige stikstof- en klimaatcrisis. Ook de gemeente en provincie Utrecht zijn tegen. Net als veel hoogleraren en adviesorganen van de overheid, die twijfelen aan de noodzaak en het ministerie oproepen een pas op de plaats te maken. Maar het ministerie, dat sinds 2007 al ruim 2000 kilometer asfalt aanlegde en de komende jaren zo’n €25 miljard uittrekt voor nieuwe wegen, zet de plannen voort.”

Kerngroep Ring Utrecht

Een ander punt van kritiek dat in de uitzending wordt aangehaald, is dat het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat voorafgaand aan het tracébesluit om de A27/A12 Ring Utrecht te verbreden, geen stikstofberekeningen of actuele verkeersprognoses heeft overlegd. Dit brengt omwonenden die de zaak aanvechten bij de Raad van State op een achterstandspositie.

Zembla volgt vrijwilligers van de Kerngroep Ring Utrecht, terwijl ze hun beroepschrift voorbereiden. Het is een oneerlijke strijd en kost bewoners ontzettend veel tijd en moeite, stelt Angela Gallé van de Kerngroep Ring Utrecht bij Zembla. “Het is David tegenover Goliath.”

Zembla – De strijd over asfalt– donderdag 18 februari – 20.25 uur bij BNNVARA op NPO2