Ten minste drie jaar vergunningsplicht voor autobranche op bedrijventerrein Nieuw Overvecht

Ondernemers in de autobranche die zich op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht in Utrecht willen vestigen, moeten daar per 21 april een vergunning voor aanvragen. Burgemeester Sharon Dijksma voert de maatregel in om de omgeving minder aantrekkelijk te maken voor malafide ondernemers en de ondermijnende criminaliteit. De maatregel gaat voor ten minste drie jaar gelden.

Dijksma liet in februari al weten het voornemen te hebben om deze maatregel in te voeren. De gemeente zet al langer in op de verbetering van het bedrijventerrein. Meer toezicht, meer controle en contact met de ondernemers in het gebied moesten daarvoor zorgen. Maar Nieuw Overvecht blijft een ‘kwetsbaar’ gebied.

Regelmatig zijn er overtredingen geconstateerd. Met name bij bedrijven in de autobranche bleek het vaak mis te gaan. Daaronder vallen bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven, maar ook zaken die auto’s wassen, onderhouden, repareren en keuren.

Gevestigde ondernemers

De ondernemers die al op het bedrijventerrein zijn gevestigd, krijgen drie maanden de tijd om hun aanvraag voor een vergunning in te dienen. Zij mogen hun bedrijf open houden terwijl ze wachten op de uitkomst van hun vergunningsaanvraag.

Voor het invoeren van de vergunningsplicht heeft de gemeente meerdere gesprekken en informatieavonden geweest met de ondernemers die op het bedrijventerrein gevestigd zijn. Daarbij konden zij hun mening over de maatregel geven en vragen stellen aan de gemeente.

Over drie jaar wil Sharon Dijksma bekijken of het nodig is dat de vergunningsplicht wordt verlengd.