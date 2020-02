Tentenkamp van daklozen naast A27 in Utrecht ontruimd

De Utrechtse politie en Rijkswaterstaat hebben naast de snelweg A27 meerdere tentjes aangetroffen waar daklozen verbleven. De tenten worden weggehaald. Dat meldt de politie via Instagram.



Rondom de plek lag volgens de politie menselijke ontlasting en veel afval. De tenten worden zo snel mogelijk verwijderd en de struiken waar worden gesnoeid.

Heleen de Boer, fractievoorzitter van de Utrechtse afdeling van GroenLinks, zegt in een reactie onder het bericht niet te snappen dat de omgeving wordt gesnoeid. “Ook dieren hebben schuilhoekjes en scharrelgroen nodig”, aldus De Boer. De politie zegt dat het besluit om te snoeien in samenspraak met iemand van de afdeling milieu is gemaakt.

De gemeente Utrecht gaat de daklozen die op de plek sliepen verdere hulp bieden.