Test bevestigt tenminste één coronabesmetting in het Diakonessenhuis in Utrecht

Na meerdere tests blijkt inderdaad dat een van de twee patiënten in het Diakonessenhuis besmet is met het coronavirus. Bij de andere patiënt worden de resultaten donderdag verwacht. Daarmee zijn er nu drie bevestigde besmettingen in Utrecht.

De patiënt waarbij het virus bevestigd is en de patiënt waarbij corona vermoed wordt liggen allebei in het Utrechtse ziekenhuis. Eén patiënt ligt vanaf maandag 2 maart in het ziekenhuis.

De andere patiënt is vanaf vrijdag 28 februari in het ziekenhuis. Bij deze patiënt heeft één andere patiënt op de kamer gelegen. Die is inmiddels met ontslag. De patiënten worden nu in strikte isolatie in het ziekenhuis behandeld en verpleegd.

Ziekenhuis gewoon open

Het Diakonessenhuis is bezig met een contactonderzoek om te kijken wie er allemaal in aanraking zijn geweest met de patiënten. De medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette personen blijven gewoon werken als ze geen klachten hebben. De GGD is bezig met een onderzoek naar de privé-omgeving van de patiënten.

Het ziekenhuis schrijft op de website: “Patiënten kunnen gewoon in ons ziekenhuis terecht. Ook bezoekers zijn welkom. Alleen bezoekers die last hebben van koorts en/of verkoudheidsklachten én die afgelopen 14 dagen in een gebied zijn geweest waar het virus heerst of direct contact hebben gehad met iemand die besmet is, vragen we niet op bezoek te gaan.”

Eerder werd bij een stel in de stad al corona geconstateerd. Zij zitten in thuisisolatie. In totaal is bij drie mensen in Utrecht het coronavirus geconstateerd.