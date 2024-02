Test geslaagd: supermarkt aan Ganzenmarkt in Utrecht voor het eerst via water bevoorraad

Als proef is Boon’s aan de Ganzenmarkt in Utrecht woensdagochtend bevoorraad via een boot die over de Oudegracht voer. Volgens de gemeente is de test geslaagd en gaat vervoer over het water een steeds grotere rol spelen bij het uitstootvrij maken en het bereikbaar houden van de binnenstad.

Boon’s is lastig te bereiken met een grote vrachtwagen. Er geldt in het gebied namelijk een gewichtsbeperking van twee ton per as vanwege de historische kelders die onder de grond liggen. De supermarkt ligt echter wel dichtbij de Oudegracht en vervoer over het water leek daarom een uitkomst om de winkel te bevoorraden.

Tijdens de test werden woensdagochtend bij de Liesboschhaven rolcontainers op de elektrische boot geladen. Op de terugweg heeft de boot bij horeca langs de Oudegracht lege flessen en vaten opgehaald. Op deze manier is er dus met een volle boot heen- én teruggevaren.

Enorme uitdaging

“Door de beperking van het maximale gewicht moesten we op deze locatie nadenken over alternatieve vormen van vervoer”, zegt wethouder Eva Oosters. “We staan als steden voor enorme uitdagingen met het emissievrij maken van onze steden. Vervoer over water is een veelbelovende logistieke oplossing. Ook om de binnenstad bereikbaar en leefbaar te houden.”

Vervoer over het water is niet nieuw in Utrecht. Zo worden onder meer horecazaken al bevoorraad via het water en dat is ook gedaan tijdens bouwprojecten. Eerder werd al bekend dat er 250 extra aanlegplekken zouden komen langs de Oudegracht voor onder meer de bier- en ecoboot.

Stimuleren

Oosters: “We gaan in Utrecht meer vervoer over water stimuleren net als elektrische bakfietsen en goederen bundelen via hubs aan de randen van de stad. Dit is hoe Utrecht de toekomst van de stadslogistiek ziet. Daar komt bij dat vanaf 1 januari 2025 de zero-emissiezone ingaat en nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de binnenstad zoveel mogelijk uitstootvrij moeten zijn”.