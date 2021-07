Testen voor Toegang lijkt niet waterdicht; steeds meer Utrechtse uitgaansplekken tijdelijk gesloten

Op steeds meer uitgaansplekken in Utrecht lijkt het erop dat Testen voor Toegang geen waterdicht systeem is. Eerder werd al bekend dat bij een aantal feesten van studentenverenigingen meerdere bezoekers corona opliepen en nu sluiten ook een aantal horecazaken tijdelijk de deuren.

Op zaterdag 26 juli ging een nieuwe reeks coronaversoepelingen in. Dit hield onder andere in dat bezoekers van bijvoorbeeld nachtclubs geen anderhalve meter afstand meer hoefden te houden. Voorwaarde daarvoor was wel dat iedereen bij de ingang een negatief testbewijs kon laten zien.

We zijn inmiddels bijna twee weken verder en nu is gebleken dat dit systeem niet waterdicht is. Zo werd maandag bekend dat bij roeivereniging U.S.R. Triton en studentenverenigingen Unitas S.R. en C.S. Veritas coronabesmettingen waren vastgesteld na verschillende evenementen.

Cafés

Nu laten meerdere Utrechtse uitgaansplekken weten tijdelijk de deuren te sluiten omdat ook zij geraakt zijn door corona. “In overleg met de GGD hebben wij besloten deze week pas vrijdag weer open te gaan. Wij volgen hiermee de richtlijnen die zij aangeven”, zegt Café Otje in een reactie. Ook Feest Café de Kneus heeft tijdelijk de deuren gesloten.

Studievereniging LeF had donderdagavond een feest georganiseerd in Club Poema, maar ook dat gaat niet door. “Lang beraad laat ons geen andere keus dan het LeF-feest van donderdag te verplaatsen. Iedereen heeft nu ongeveer wel een buurvrouw, clubgenoot of achterneef die in quarantaine zit.”

Poema

Bij diezelfde Club Poema zijn eerder ook mensen besmet geraakt tijdens een besloten feest. In een reactie op sociale media zegt de nachtclub dat ze iedereen die op dat moment aanwezig was heeft kunnen bereiken.

“Ook hebben we uitgebreid en intensief contact met de GGD Utrecht en raden we iedereen aan zich bij klachten te laten testen.” Poema zegt echter dat de besmettingen die gemeld zijn bij de GGD ‘gering’ zijn.

Maatregelen

Landelijk neemt het aantal besmettingen ook toe. Dit gebeurt met name onder jongeren. Vanwege de toename komt het kabinet vrijdag mogelijk met nieuwe maatregelen. Ook de GGD regio Utrecht zag afgelopen week een toename onder jongeren. Volgens de gemeente zijn deze besmettingen te herleiden naar informele feesten (waar geen testregime is) en vakanties, waaronder examenreizen.

Eerder deze week onderstreepte burgemeester Sharon Dijksma dat de versoepelingen veel lucht geven, maar dat het cruciaal is dat Testen voor Toegang waterdicht is. “Daar zijn zorgen over”, liet de gemeente destijds weten.