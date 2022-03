Testomgeving VRU zichtbaar; opengescheurde tank BASF en ontruiming supermarkt Leidsche Rijn blijken vals alarm

Uit naam van de Veiligheidsregio Utrecht worden woensdag verschillende alarmerende maar valse meldingen gedaan. Zo zou er een lek zijn in een chemische tank bij BASF in De Meern en een supermarkt ontruimd worden in Leidsche Rijn vanwege brand. Voor de volledigheid, deze incidenten gebeuren niet echt maar dat staat niet gemeld op de website.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is met verschillende externe partijen bezig om een nieuwe online crisisomgeving voor te bereiden. Vorige week werd er al melding gemaakt van een NL Alert en GRIP 1 in Zeist vanwege een grote brand. Ook toen werd nergens gemeld dat het om een test ging.

Vandaag verschijnen er weer berichten. Zo zou er een grote brand zijn in een supermarkt in Leidsche Rijn Centrum, de winkel wordt ontruimd en de weekmarkt op het plein moet daarom ook beëindigd worden. Op de website wordt ook gemeld dat er een chemische tank is opengescheurd in De Meern en dat een bijtende stof wegvloeit in omliggende kanalen. Op de pagina’s staat nergens gemeld dat het om een testomgeving gaat.

De VRU liet vorige week nog weten dat men per ongeluk een test ‘echt op Twitter’ had gezet. Vandaag was er ook weer een Twitter-account live waar de meldingen genoemd werden, daar stond in de Twitternaam wel het woord ‘test’ bij. Maar op de crisiscommunicatiewebsite, waarnaar gelinkt werd, stond dat nergens vermeld.

Een woordvoerder van de VRU laat weten dat het officieel niet hun website is, maar vanwege een aanbesteding worden er verschillende testen gedaan door externe partijen. Dit zou volgens de woordvoerder lastig op een andere manier uit te voeren zijn.

