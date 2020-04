The Family bij Thuis Theater Utrecht

Theater Utrecht biedt in twee weken tijd de beruchte theaterserie The Family van Lodewijk de Boer gratis aan via Thuis Theater Utrecht. The Family – in een regie van Casper Vandeputte – is een meeslepende, hilarische, schokkende en ontroerende voorstelling in vier afleveringen over een familie die elkaar liefheeft, soms haat maar bovenal voor het leven verbonden is.

Theater bij jou op de bank

Onder het mom van, als jij niet naar het theater kunt, komt Theater Utrecht naar jou, is het platform Thuis Theater Utrecht opgezet. Tijdens de coronacrisis zie je daar elke week vanaf vrijdag gratis een andere voorstelling uit het archief van het Utrechtse gezelschap bij jou thuis.

Op Theaterutrecht.nl kijk je elke week gratis naar een voorstelling van Theater Utrecht.

Over The Family

The Family schetst een liefdevol en soms onthutsend portret van de hechte relatie tussen twee onaangepaste broers en hun stomme zusje in een afbraakpand. Op de vlucht voor de rauwe werkelijkheid brengen nood aan geld en de komst van steeds nieuwe binnendringers het fragiele evenwicht tussen de drie aan het wankelen.

Aflevering 1 en 2 zie je van 10 tot 17 april 2020

Aflevering 3 en 4 zie je van 17 tot 24 april 2020

Bezoek Thuis Theater Utrecht

De serie speelde in het voorjaar van 2017 exclusief in De Paardenkathedraal Utrecht. “Knalhard theater over een stel aso’s levert een lekkere voorstelling op” schreef de Volkskrant destijds.

Lodewijk de Boer schreef The Family in 1972. Bij de eerste opvoering in 1973 werd het een grote hit omdat het zo toegankelijk was en wars van traditionele toneelconventies.