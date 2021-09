Theologische Universiteit Kampen krijgt toestemming voor verhuizing naar Utrecht

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) heeft toestemming gekregen om naar Utrecht te verhuizen. Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stemde in met de verhuisplannen van de universiteit.

Het verplaatsen van de opleidingen Theologie van Kampen naar Utrecht moet zorgen voor een stevigere verbinding en samenwerking met andere instellingen voor hoger onderwijs, meldt de TUK. Er ontstaan meer studiemogelijkheden en het zou aantrekkelijker zijn voor studenten.

De centrale ligging in Utrecht verbetert bovendien de bereikbaarheid voor veel deeltijd studenten. Dat geldt ook voor de mensen die deelnemen aan de kennisuitwisselingsprogramma’s, die de TUK aanbiedt voor de landelijke kerkelijke gemeenschap.

Planning

Het bestuur geeft aan per 1 september 2022 met de eerstejaarsstudenten in Utrecht te willen starten. Vanaf dan duurt het nog enkele jaren voordat de TUK volledig naar Utrecht is verhuisd. Studenten die aan de opleiding in Kampen zijn begonnen, kunnen daar hun studie afmaken.

Het bestuur zegt blij te zijn dat er geen formele belemmeringen zijn voor de verhuizing naar Utrecht. Het heeft nu zes maanden de gelegenheid om definitief te besluiten de universiteit in Utrecht te vestigen. Dit najaar moet er meer bekend worden over het besluit.