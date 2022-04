Thermostaat in gebouwen van gemeente Utrecht gaat 2 graden omlaag

De thermostaat in de eigen gebouwen van de gemeente Utrecht gaat 2 graden omlaag, van 21 naar 19 graden. Tien gemeenteraadsfracties hadden de wethouder gevraagd of dat een optie was, omdat de energierekening stijgt, we minder afhankelijk moeten worden van gas uit Rusland en klimaatverandering moet worden tegengegaan.

Wethouder Eelco Eerenberg reageerde in het wekelijkse vragenuur op de suggestie van de tien raadsfracties en vindt dat Utrecht verantwoordelijkheid moet nemen. “Dat betekent dat wij inderdaad de knop omzetten en de thermostaat van 21 naar 19 graden zullen brengen. Op een aantal locaties is dat vandaag al gebeurd”, aldus Eerenberg. Het gaat dan onder meer om het stadhuis.

De locaties waar ook een centrum voor jeugd en gezin zit, zijn een uitzondering. Vanwege de pasgeboren baby’s die daar komen wordt de thermostaat niet lager gedraaid. Ook in het stadskantoor zal de thermostaat niet omlaag gaan. “Het stadskantoor is aangesloten op een warmtekoude-opslag en dat betekent gek genoeg dat het meer energie zou kosten als we daar de thermostaat terug zouden draaien”, aldus Eerenberg. “We laten de instellingen daar dus staan, maar daar wordt ook geen gas gebruikt.”

Permanent

Wethouder Eerenberg zegt ook te gaan kijken of de verlaging van de thermostaat permanent kan worden doorgevoerd. “We zullen wel een evaluatie doen om te zien of het netto energieverbruik ook daadwerkelijk afneemt. Dat heeft onder andere te maken met dat alle verschillende installaties technisch best complex zijn. Daardoor kan het zo zijn dat het lager instellen van de temperatuur uiteindelijk meer zal kosten, bijvoorbeeld als dat tot koeling zal leiden. In die gevallen zullen we de thermostaat niet lager zetten, want we gaan in de zomer niet onnodig koelen. Dat is zonde van de energie.”

De gemeente roept ook huurders van panden van de gemeente op om de thermostaat terug te draaien. Later verschijnt daarover een raadsbrief.

