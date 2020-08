Thirty030 lanceert corona-songtekst campagne: #KILLDE2EGOLF

Het Utrechtse platform Thirty030 is een nieuwe campagne gestart waarmee ze jongeren oproepen zich aan de coronaregels te houden. Op posters die op verschillende plekken in de stad hangen zijn songteksten te zien die gerelateerd kunnen worden aan de coronamaatregelen.

Het initiatief wordt de corona-songtekst campagne genoemd en daarbij is ook de hashtag #KILLDE2EGOLF verzonnen. Op één van de posters is bijvoorbeeld de tekst: ‘Je wast je handen al tijdens het plassen’ van de Jeugd van Tegenwoordig te lezen. “De Jeugd van Tegenwoordig zong het al in 2005 en was daarmee zijn tijd eigenlijk ver vooruit”, is te lezen in een persbericht van Thirty030.

De campagne is in het leven geroepen omdat het aantal coronabesmettingen de afgelopen periode toeneemt. Wethouder Eelco Eerenberg zegt dat het voor veel mensen, waaronder jongeren, steeds moeilijker wordt om zich aan de maatregelen te blijven houden.

Doorzetten

“Geen feestjes of festivals die normaal gesproken in de zomer op de agenda stonden. Toch is het belangrijk dat we doorzetten met z’n allen. En hopelijk kan de volgende zomer dan weer zijn zoals vanouds”, aldus de wethouder,

Op de posters zijn naast de Jeugd van Tegenwoordig ook songteksten van Dua Lipa, Beyoncé, Yung Felix, Britney Spears en Ali B te lezen. De campagne is vrijdag gestart.

Eerder verzon Thirty030 een vergelijkbare campagne. Toen waren ook op posters verschillende teksten te lezen waarmee mensen op de coronamaatregelen werden gewezen.