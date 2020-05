Thirty030 organiseert binnenkort karaoke in Utrechtse kerken

Thirty030 heeft dinsdag de pitch night van Awesome Utrecht gewonnen. De Utrechtse stadsambassadeurs winnen 1.000 euro om hun idee voor Kerk Karaoke uit te voeren.

Thirty030 kwam op het idee van Kerk Karaoke, omdat veel (jonge) Utrechters bijna nooit in kerken komen, maar wel in de rij staan voor de ingang van een karaokebar. “Karaoke is mega populair. Kerk Karaoke brengt deze werelden bij elkaar. Het wordt een reizende show, waarbij samen (vals) zingen, je ogen uitkijken en je oren goed de kost geven het uitgangspunt is”, zegt Thomas Endeman van Thirty030.

De eerste editie van Kerk Karaoke wordt gehouden in de Jacobikerk. Thirty030 wint 1.000 euro om het idee uit te voeren. Het grootste deel daarvan gaat naar de benodigde apparatuur. “Hoewel er natuurlijk vaak wordt gezongen in kerken, is karaoke organiseren wel wat uitdagender. Daarnaast willen we de kerk mooi uitlichten zodat de grote ruimte, toch super sfeervol aanvoelt. Met de baropbrengst van de eerste editie willen we de daaropvolgende editie betalen.”

Vier andere ideeën

Naast Thirty030 waren er nog vier andere Utrechters met een idee voor de stad. Jon Wilkens wil Utrecht Murders schrijven, een misdaadromanserie met Utrecht in de hoofdrol. Joost van Agtmaal wil een netwerkclub van jonge Utrechtse ondernemers opstarten om samenwerking te stimuleren en kennis uit te wisselen. Theatermaker Pascale Houde wil met een speciale voorstelling verzorgingstehuizen bezoeken om bewoners in de coronatijd een hard onder de riem te steken. Cybille Latour heeft een plan voor een ‘very lowbudget kookboek’, met lekkere en goedkope gerechten.

Awesome Utrecht organiseert elke twee maanden een pitch night, waar Utrechters hun idee voor de stad kunnen presenteren. Het prijzengeld wordt ingelegd door de twintigkoppige organisatie. De pitch night werd dinsdag online gehouden vanwege de coronamaatregelen.