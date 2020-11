Thirty030 zoekt nieuwe jonge Utrechtse stadsambassadeurs

Thirty030 is op zoek naar nieuwe stadsambassadeurs. Inwoners van Utrecht tussen de 18 en 30 jaar die ‘bomvol goede ideeën zit om de domstad op een positieve manier aan te pakken’ mogen zich aanmelden. In totaal is er plek voor twintig nieuwe ambassadeurs.

Thirty030 bestaat uit een groep jonge enthousiastelingen die zich inzetten om Utrecht creatiever en inspirerender te maken. Het is een partij die de jonge stem van de stad wil zijn. De ambassadeurs worden regelmatig gevraagd om mee te denken over Utrechtse kwesties.

De groep is onder meer verantwoordelijk voor projecten als KerkKaraoke, Merry Sockmas, DoggySwag, Utrechtenaar, CoronaQuotes en #KillDe2eGolf.

Lol hebben

Stadsambassadeur Max Trienekens is actief bij Thirty030: “Thirty030 geeft de kans om uit je bubbel te breken, samen creatieve events te organiseren, je jonge stem te laten horen te midden van old boys networks, te shinen in de media, podia te pakken en vooral samen heel veel lol te hebben.”

Thirty030 wordt gefaciliteerd door Utrecht Marketing en werkt samen met het Utrecht Brand Team. Pauline Mulder aanjager Thirty030 bij Utrecht Marketing: “Het is elk jaar weer een eer om met zulke bevlogen stadsambassadeurs onze mening te verkondigen, het gesprek aan te gaan en de stad mooier te kleuren met vette initiatieven.”

Nieuwe ambassadeurs

Met de nieuwe wervingscampagne willen de huidige stadsambassadeurs meer inzetten op diversiteit bij de nieuwe ambassadeurs. Ze willen zo een betere afspiegeling zijn van de stad. “Het maakt niet uit in welk deel van de stad je woont of wat je opleidingsniveau is, iedereen is welkom. Ook zoeken we toekomstige ambassadeurs met specifieke expertises om onze stad nog mooier te maken dan nu. Wat die expertise is, laten we graag over aan jou’, aldus stadsambassadeur Mente Weijer.



Voorstelvlog

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een vlog in te sturen waarin zij zich voorstellen en vertellen waarom juist zij het gezicht van Utrecht zijn. Er is in totaal plek voor twintig en aanmelden kan tot en met 4 januari via www.thirty030.nl