Kunst uit Utrechtse huizen te zien in nieuwe tentoonstelling van Centraal Museum

In het Centraal Museum zijn meer dan twintig kunstwerken te zien die normaal bij Utrechters thuis aan de muur hangen. De nieuwe tentoonstelling ‘Thuiskunst: Van muur naar meesterwerk’ is vanaf vandaag te zien. Utrechters kunnen hun eigen kunst ook nog aanmelden.

Naast de kunstwerken hangen ook foto’s van de werken in de originele situatie. Vaak is die in huiskamers, maar ook in een slaapkamer of een gang. Die foto’s hangen naast de werken in de museumzaal, net als korte teksten waarin de eigenaren uitleggen wat de kunst voor hen betekent.

Zo zegt Youssef, die in een asielzoekerscentrum in Voordorp woont, dat hij blij wordt als hij zijn zelfgemaakte schilderij aan de muur ziet hangen. Het herinnert hem eraan dat hij op een veilige plek is waar hij kan schilderen.

Ook het schilderij dat normaal gesproken bij Jacolien uit Zuilen hangt is onderdeel van de expositie:

Er is nog plek voor twee kunstwerken. Tot 20 juli kunnen Utrechters hun kunst aanmelden. Vanaf 1 september worden de twee uitgekozen werken toegevoegd aan de expositie.

Persoonlijke verhalen

De tentoonstelling draait om de verhalen achter de kunst. Volgens de eigenaren bieden de

werken troost, maken ze blij of herinneren ze aan dierbaren.

Artistiek directeur van het museum, Bart Rutten, benadrukt inwoners bij het museum te willen betrekken en een podium te bieden aan hun persoonlijke verhalen.

De expositie is te zien tot en met 31 december.