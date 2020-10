Tien bomen op Dorpsplein Vleuten moeten toch het veld ruimen ondanks protest Partij voor de Dieren

De plannen voor de herinrichting van het Dorpsplein in Vleuten blijven ongewijzigd. De Partij voor de Dieren (PvdD) in Utrecht had gevraagd onderzoek te doen naar een andere inrichting, omdat bij de huidige plannen een aantal bomen verloren gaan.

Het Dorpsplein in Vleuten gaat op de schop. Een deel van het wijkservicecentrum wordt gesloopt om ruimte te maken voor een gezondheidscentrum. Ook komen er een aantal woningen bij het plein.

Indeling

Om ruimte te maken voor het gezondheidscentrum moeten tien volwassen bomen worden gekapt. De PvdD had graag gezien dat de indeling van het plein anders was opgesteld zodat het groen bespaard kon blijven.

Anne Sasbrink van de partij had dan ook aan het college gevraagd onderzoek te doen of een andere inrichting van het plein wellicht beter aansluit op de bestaande bomen. De gemeente zegt hier niks voor de voelen.

Lang proces

“De planvorming van het gezondheidscentrum en woningen achter het wijkservicecentrum in Vleuten heeft een lang proces achter de rug. […] Diverse modellen zijn bestudeerd om te komen tot een optimale invulling van de locatie.”

Daarnaast zegt de gemeente wel lering te trekken uit het proces. “Eén van de leerpunten hierbij is hoe we eerder in het proces het belang van bomen borgen.”