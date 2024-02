Tien jaar cel geëist tegen vrouw (51) voor doodsteken ex-partner in Utrechtse wijk De Meern

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tien jaar cel geëist tegen een 51-jarige vrouw uit de Utrechtse wijk De Meern. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze vorig jaar haar ex-partner met een mes heeft doodgestoken, omdat ze jaloers was op zijn nieuwe vriendin.

Het slachtoffer en de verdachte woonden op het moment van het delict samen, maar hun relatie was al een aantal jaar over. Het slachtoffer kreeg een nieuwe vriendin, waar de verdachte jaloers en verdrietig om was. Volgens het OM werd de verdachte op 13 mei 2023 zo geëmotioneerd dat de situatie uit de hand liep, met de dood van het slachtoffer tot gevolg. De verdachte zou op dat moment onder invloed van alcohol zijn geweest.

Het OM vindt dat in het dossier voldoende bewijs is om aan te tonen dat de verdachte het slachtoffer doelbewust doodstak. De verdachte denkt daar anders over. Zij verklaart dat het slachtoffer zelf in het mes liep toen hij op haar afkwam. Het OM denkt dat die verklaring niet klopt, omdat die niet overeenkomt met het bewijs.

Analyse

Zo is er een analyse gemaakt van de steekwond van het slachtoffer. “Het steekkanaal liep schuin naar onder en was veertien centimeter diep. De forensisch coördinator van de politie heeft geconcludeerd dat het steekletsel beter past bij een bovenhandse stekende beweging, omdat verdachte kleiner was dan het slachtoffer en het steekkanaal hoog in de borst neerwaarts gericht was”, legt de officier van justitie uit.

De diepte van de wond zou er daarnaast op wijzen dat er met kracht gestoken is. “Volgens de forensisch coördinator passen de bevindingen het best bij een misdrijf.”

‘Een goedzak’

De verdachte beweert verder dat ze het mes pakte, omdat ze bang was voor het slachtoffer. Ook die verklaring gelooft het OM niet. “Uit verklaringen van vrienden en familie van zowel het slachtoffer als de verdachte komt een heel ander beeld naar voren. Het slachtoffer wordt omschreven als een goedzak, die het niet over zijn hart kon verkrijgen om de verdachte zijn huis uit te zetten, ook al waren zij al jaren geen stel meer”, aldus het OM.

De verdachte zou volgens het OM juist degene zijn die vaak ruzie zocht met het slachtoffer. Ze wordt ook als fel en agressief omschreven als ze heeft gedronken en ze zou zich ook weleens gewelddadig hebben gedragen tegenover het slachtoffer.

Opzet

Het OM denkt dan ook dat de verdachte het slachtoffer met opzet heeft gestoken. De vrouw zou echter geen vooropgezet plan hebben gehad. Daarom wordt doodslag en geen moord tenlastegelegd. Volgens het OM is bij het bepalen van de strafeis rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dat de verdachte wist dat ze een alcoholprobleem heeft maar geen hulp zocht, wordt strafverzwarend meegewogen.

“De oplegging van een langdurige gevangenisstraf heeft vergelding en een zekere mate van genoegdoening voor de nabestaanden als doel”, legt de officier van justitie uit. De staf moet daarnaast afschrikwekkend werken.

Het OM eist daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.