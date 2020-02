Tien miljoen euro investering van het Rijk in Overvecht

Er komt 10 miljoen euro beschikbaar om Overvecht een extra impuls te geven. De gemeente Utrecht heeft vorig jaar november samen met de provincie en drie andere gemeenten een aanvraag gedaan voor geld om de wijk te verbeteren.

De gemeente Utrecht heeft voor de aanvraag voor een Regio Deal samengewerkt met Zeist, Nieuwegein en Amersfoort om ‘vitale’ wijken te ondersteunen. In Utrecht gaat het om de wijk Overvecht, maar ook Vollenhove in Zeist en Batau in Nieuwegein ontvangen een bedrag. De wijk in Amersfoort krijgt een impuls van de provincie.

Het geld kan gebruikt worden voor meer werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid, maar ook voor thema’s als wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie.

Verschillende aandachtspunten

De gemeenten gaan samen met de provincie in kaart brengen wat er voor deze wijken precies nodig is op deze onderwerpen. De aandachtspunten in de wijken zijn erg verschillend, maar Overvecht scoort relatief laag op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid.

Het voorstel voor de Regio Deal is ingediend omdat een aantal wijken niet voldoende profiteert van de groei van de regio Utrecht, is te lezen in de aanvraag. “In algemene zin gaat het goed met de regio Utrecht. De centrale ligging met goede verbindingen, de grote economische dynamiek, de goede voorzieningen en de aantrekkelijke omgeving zorgen ervoor dat mensen hier graag willen wonen, werken, studeren en recreëren.”

Problemen

Een aantal gebieden scoort echter slecht op sociaaleconomische ontwikkeling, leefbaarheid en duurzaamheid. Dit wordt onder meer bevestigd in het rapport ‘Veerkracht in corporatiebezit’.

In de wijken Overvecht, Vollenhove en Batau is wonen en werken gescheiden en is de woningvoorraad eenzijdig opgebouwd. Problemen in de wijken zijn bijvoorbeeld verloedering, criminaliteit, concentratie van kwetsbare mensen, maar ook een weinig duurzaam karakter en een ongezond leefmilieu.

Overvecht

Van het totaal toegekende bedrag van 15 miljoen euro van het Rijk, gaat er 10 miljoen naar Overvecht. Met het extra geld kan de gemeente Utrecht de integrale aanpak ‘Samen voor Overvecht’ versterken.

Wethouder Klaas Verschuure van Ruimtelijke Ontwikkeling zegt over de toekenning: “We zijn heel blij dat de minister inziet dat we goede vorderingen maken in Overvecht, maar dat er ook echt nog veel moet gebeuren. Met deze steun kan Overvecht flinke vooruitgang boeken.”

Zijn collega-wethouder Diepeveen (wijkwethouder Overvecht) vertelt: “Ik zie een momentum ontstaan. Eerst zijn wij met veel partijen gestart met het actieprogramma Samen voor Overvecht, daarna volgden de corporaties en marktpartijen die willen investeren in verbetering van de wijk en nu krijgen we ook een flinke steun in de rug van het Rijk. Dit is wat ik noem Samen voor Overvecht.”

Ondertekening

RIVM, GGD, Universiteit Utrecht en lokale partners zoals woningcorporaties worden betrokken om de resultaten van de wijkaanpak te monitoren en ervaringen op te halen.

De komende maanden gaan de provincie en drie gemeenten met het Rijk de financiële afspraken vastleggen en de plannen verder uitwerken. Naar verwachting zal nog voor de zomer de ondertekening van de Regio Deal plaatsvinden.