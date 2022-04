Tien padelbanen en evenveel bowlingbanen: HAL22 is de nieuwste indoor sporthal van Utrecht

De sportaccomodatie HAL22 aan de Zonnebaan in Utrecht is geopend door burgemeester Sharon Dijksma. Acteur Barry Atsma en voormalig voetbalinternationals Frank Rijkaard en Marco van Basten zijn betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe sporthal.

In oktober vorig jaar werd al bekend dat acteur en regisseur Barry Atsma bezig was met het ontwikkelen van de sportaccomodatie op industrieterrein Lage Weide in Utrecht. HAL22 moet ‘de nieuwe sporthotspot’ in Utrecht worden, met meer dan 6.500 vierkante meter ruimte voor indoor sporten.

Naast tien padelbanen en tien bowlingbanen, is er ook volop ruimte voor fitness, squash, snooker en pool. In het midden van de sporthal is Lounge22 te vinden, een plek waar sporters na de training kunnen ontspannen, en wat kunnen eten en drinken.

Sportfanaat

Atsma: “Van kinds af aan ben ik al een enorme sportfanaat. Om samen met voetballegendes Rijkaard en geboren Utrechter Van Basten deze unieke sportaccommodatie in mijn eigen stad te openen is een droom die uitkomt. Vlakbij Leidsche Rijn, waar ik zelf al 16 jaar woon, is HAL22 de ideale plek voor fanatiek spelplezier en een gezellig hapje en drankje na het sporten. Zelf zal ik heel regelmatig op de padelbaan of bowlingbaan te vinden zijn.”

