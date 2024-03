Tien Utrechtse basisscholen krijgen geld voor gezonde lunches en meer beweging voor leerlingen

Tien basisscholen in Utrecht krijgen dit jaar geld van de gemeente om te werken aan gezonde leefgewoonten bij kinderen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor gezonde voeding en om kinderen genoeg te laten bewegen.

De gemeente Utrecht trekt 755.000 euro uit voor de ondersteuning aan de tien scholen. Het gaat in eerste instantie om scholen waar de impact het grootst is, zoals scholen voor speciaal onderwijs en scholen met een ‘schoolweging’ van hoger dan 30.

Dat cijfer zegt iets over de leerlingpopulatie. Hoe hoger de score, hoe complexer. Het Centraal Bureau van de Statistiek bepaald die schoolweging op basis van onder meer opleidingsniveau van de ouders, het land van herkomst van de ouders en of ouders in de schuldsanering zitten. De gemeente ondersteunde in 2023 al zes scholen met 350.000 euro.

Gezonde lunches

Het geld wordt op de scholen gebruikt voor het aanbieden van gezonde, vegetarische schoollunches, onderwijs over voedsel, meer beweging gedurende de dag en ouderbetrokkenheid. Een combinatie van die vier factoren zou effectief zijn voor een gezond voedings- en beweegpatroon.

“Een gezonde leefstijl is cruciaal voor onze jeugd. We investeren in de scholen waarbij de impact het grootst is en zorgen voor een breed programma”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “Zo kijken we niet alleen naar het aanbieden van lunches, maar maken we die ook gezond. En waar voldoende bewegen gedurende de dag en lidmaatschap bij een sportvereniging niet vanzelfsprekend is, zorgen we dat we via school meer bewegen stimuleren gedurende de schooldag!”