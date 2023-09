Tienduizend hardlopers doen zondag mee aan de Singelloop in Utrecht; verschillende wegen afgesloten

Zo’n 10.000 deelnemers doen zondag mee aan de Singelloop in Utrecht. De verschillende routes lopen rondom de binnenstad en mensen moeten er rekening mee houden dat sommige wegen tijdelijk afgesloten zijn in dit gebied.

Er worden zondag vier verschillende afstanden gelopen; 1 kilometer, 2,5 kilometer, 5 kilometer en 10 kilometer. De startlocatie van de eerste twee disciplines is op de Catharijnesingel en voor de laatste twee is dat op de Croeselaan. Bij alle rondes finishen de deelnemers op de Catharijnesingel.

Het gebied rondom de Croeselaan en de Catharijnesingel zijn zondag al vanaf 06.00 uur afgesloten voor auto’s. Andere wegen rondom de singel worden later in de ochtend afgesloten. Op de onderstaande kaart is te zien welke gebieden rond welk moment zijn afgesloten.

Omleiding

Tijdens de afsluitingen worden omleidingen aangegeven met gele borden. Ook plaatsen waar voetgangers en fietsers kunnen oversteken worden aangegeven met deze borden. Een volledig overzicht van de bereikbaarheid is hier te vinden.

Om 09.45 uur starten de hardlopers die meedoen aan de 1 kilometer en een half uur later beginnen de deelnemers van de 2,5 kilometer. Dit zullen voornamelijk kinderen zijn. Om 11.00 uur beginnen de hardlopers die 5 kilometer afleggen en een uur later starten de deelnemers aan het koningsnummer. het is de bedoeling dat alle wegen rond 16.00 uur weer zijn vrijgegeven.