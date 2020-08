Tienduizend rode vierkantjes in Utrecht vragen aandacht voor overuren docenten

Zo’n zestig studenten van de actiegroep hashtag #10000uur hebben maandagochtend in Utrecht 10.000 rode vierkantjes op straat gespoten. De vierkantjes staan symbool voor de overuren die docenten van de Universiteit Utrecht (UU) moeten maken.

Elke docent van UU maakt volgens de actiegroep gemiddeld zo’n 13,5 overuren per week, dit komt neer op 10.000 overuren per dag voor alle docenten die lesgeven op de universiteit. Met de actie van maandagochtend wilden de studenten aandacht vragen voor dit probleem.

“Docenten hebben simpelweg niet genoeg tijd om alles na te kijken. Ze zijn overwerkt en dit heeft gevolgen voor de mentale gezondheid én de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Anneloes Krul, student en mede-initiatiefnemer van de actie.

De 10.000 vierkantjes vormen een route van het Academiegebouw op het Domplein naar het Utrecht Science Park. Er waren honderd krijtspuitbussen voor nodig. De vierkantjes zijn waarschijnlijk over een paar dagen helemaal opgelost.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Ziekenhuis

Krul heeft met veel docenten gesproken. “Een vertelde mij dat hij afgelopen jaar maar vijf vrije zaterdagen heeft gehad. Een ander moest in het ziekenhuis tentamens nakijken terwijl zijn vrouw lag te bevallen. De situatie is de afgelopen jaren heel erg achteruitgegaan.”

Op de website van de actiegroep is te lezen dat de rijksbijdrage per student 25 procent lager is dan twintig jaar geleden. Er is volgens de groep simpelweg meer geld nodig om het probleem op te lossen. Krul: “Er moeten meer docenten worden aangenomen. Ook moeten ze meer tijd krijgen voor zaken naast het lesgeven. Daar is geld voor nodig.”

Hieronder een video waarin het eerste deel van de route goed te zien is.