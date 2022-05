Tienminutentrein tussen Utrecht en Schiphol na half jaar tijdelijk uitgerangeerd vanwege conducteurstekort

Veel sectoren hebben momenteel te maken met een groot personeelstekort. Ook de NS ondervindt daar de gevolgen van. De tienminutentrein tussen Utrecht en Schiphol gaat vanaf 13 juni tijdelijk weer elk kwartier rijden, in plaats van elke tien minuten.

De tienminutentrein rijdt op het traject Arnhem – Schiphol – Rotterdam en ging pas in december van start. Nu wordt de lijn weer tijdelijk teruggezet naar een kwartierdienst. Volgens de NS is dat met ‘de huidige lagere reizigersaantallen’ voldoende. Volgens de NS zijn de effecten voor reizigers voorlopig dan ook beperkt.

De NS was naar eigen zeggen al voorbereid op een uitstroom van personeelsleden, bijvoorbeeld vanwege pensioen en vertrekregelingen. Ook met de groei van een aantal afdelingen, zoals IT, was rekening gehouden. Toch kon de vervoerder het gat niet op tijd dichten en kwam in de knoop met het personeelstekort.

“NS had haar werving op die verwachtingen ingericht. Daar bovenop komt het ziekteverzuim dat in de nasleep van corona en de griepgolf nog steeds hoger is dan normaal gesproken. De krapte op de arbeidsmarkt na corona is veel groter dan vooraf door experts werd verwacht. De komst van nieuwe collega’s blijft daarom sterk achter bij de verwachtingen.”

In totaal heeft de NS momenteel 1100 vacatures, maar het aantal vacatures voor hoofdconducteurs is momenteel het grootst. Daarnaast heeft de NS behoefte aan machinisten, monteurs, veiligheid- en servicemedewerkers, IT’ers en retailmedewerkers op de stations.