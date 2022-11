Tientallen aanhangers van FC Utrecht krijgen gebiedsverbod na verijdelde confrontatie met PSV-aanhang

De gemeente Utrecht heeft 46 gebiedsverboden opgelegd naar aanleiding van een voorkomen confrontatie tussen aanhangers van FC Utrecht en PSV, bij de plaats Best in Noord-Brabant. Zij zijn op wedstrijddagen voorlopig niet welkom bij de Galgenwaard en sportpark Overvecht-Noord.

De aanhangers van FC Utrecht werden op 15 oktober in de buurt van het Noord-Brabantse Best ingesloten door de Mobiele Eenheid (ME). Bij de controle die volgde, werden tientallen houten knuppels, ploertendoders, boksbitjes, verzwaarde handschoenen, bivakmutsen, een mes en een vuurwerkbom aangetroffen. 46 mensen werden aangehouden.

De gemeente Utrecht noemt het vanwege het aantal en het soort wapens ‘aannemelijk’ dat bij een confrontatie tussen de aanhangers van PSV en FC Utrecht zwaargewonden of dodelijke slachtoffers waren gevallen. “Het is volstrekt bizar en onacceptabel gedrag en heeft niets met voetbal te maken”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Voetbal moet een feest voor iedereen zijn en daar horen deze mensen wat mij betreft niet bij.”

De KNVB heeft de aangehouden aanhangers een landelijk stadionverbod van negen maanden opgelegd. FC Utrecht had de betrokken personen in afwachting van het oordeel van de KNVB al laten weten dat ze niet welkom waren in de Galgenwaard. Daar komt nu het gebiedsverbod van de gemeente Utrecht bij. Op wedstrijddagen mogen ze de komende negen maanden niet meer in de omgeving van de Galgenwaard en sportpark Overvecht-Noord komen.

Boete voor FC Utrecht

De KNVB heeft woensdag ook besloten om FC Utrecht een geldboete van 10.000 euro, waarvan 5.000 euro voorwaardelijk, op te leggen. De club krijgt de boete vanwege de wanordelijkheden tijdens de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax op 28 augustus. Aanhangers van FC Utrecht riepen oerwoudgeluiden naar Ajax-speler Brian Brobbey en er waren antisemitische en kwetsende spreekkoren te horen.