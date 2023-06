Tientallen automobilisten beboet bij wegwerkzaamheden aan Cartesiusweg in Utrecht

Meer dan tachtig mensen zijn maandag beboet voor te hard rijden op de Cartesiusweg in Utrecht. Vanwege werkzaamheden langs de weg controleerde de politie op de snelheid. Binnenkort krijgen 83 bestuurders een bekeuring op de deurmat.

Het politieteam Verkeer Midden-Nederland kondigt aan dat ze vaker gaan controleren op snelheid tijdens de werkzaamheden. “De wegwerkers waren ons dankbaar”, laat de politie weten via sociale media.

De werkzaamheden op de Cartesiusweg in Utrecht zijn onderdeel van het verkeersproject ‘Westelijke Stadsboulevard’. Tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug worden de wegen opnieuw ingericht. De weg wordt smaller met meer groen en bomen. Ook komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De verwachting is dat in maart 2025 het project is afgerond.