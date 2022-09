Tientallen bodemdieren aangetroffen op Westplein in Utrecht: ‘Ook in de stad krioelt het ervan’

Tientallen dieren werden woensdagmiddag gevonden op het Westplein in Utrecht. Kevers, slakken, wormen, mieren, spinnen, larven en miljoenpoten. Een tiental enthousiastelingen ging samen met stadsecologen van de gemeente op zoek naar bodemdieren. Leuk voor de aanwezigen, maar ook nuttig als onderzoeksproject waarbij in verschillende steden de bodemdieren worden geteld.



“Een beetje eng is het wel, want deze larf kan best hard bijten”, roept een van de aanwezige jongens. Op het Westplein zijn ze op zoek naar bodemdieren. In een half uur moeten er zo veel mogelijk, en het liefst allemaal verschillende soorten, gevonden worden. Het is een project in het kader van Bodemdierendag, waarbij er extra aandacht is voor de kruipers in de grond in stedelijk gebied.

In Utrecht organiseerden stadsecologen Anne Nijs en Pascalle Dekker de zoekactie. In andere steden gebeurde hetzelfde en zodoende worden er data verzameld. “Maar op deze manier is er vooral ook aandacht voor de bodemdieren. Die zijn namelijk belangrijk voor de stad. Ze helpen mee droogte te voorkomen, strijden mee tegen hittestress in de stad, zijn zelf voedsel en ruimen ook dode planten op. Hele nuttige diertjes dus”, vertelt Nijs.

De aanwezige kinderen vinden het vooral leuk om zoveel mogelijk beestjes te vinden. En daarvan zijn er een hele hoop op het Westplein midden in de stad. Slakken, kevers, wantsen, er zijn er een heleboel te vinden. Na een half uur wordt alles verzameld en genoteerd. “Veel meer dan ik had verwacht”, roept een van de deelnemers. “Ook midden in de stad krioelt het er dus van.”

Alle gegevens worden doorgegeven aan de landelijke organisatie van de Bodemdierendagen en vergelijken met andere steden. Daarbij wint een van de steden ook de Battle of the Cities, maar of dat Utrecht wordt is nog even afwachten. Overigens kan iedereen de komende dagen nog speuren naar bodemdieren en alle waarnemingen doorgeven.

