Tientallen boeren protesteren met tractor en aanhanger met grond bij Galgenwaard in Utrecht

Tientallen boeren kwamen dinsdag naar het parkeerterrein bij stadion Galgenwaard in Utrecht om hun ongenoegen te uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Zij gingen onder andere in gesprek met gedeputeerden van de provincie en kiepten een aanhanger met aarde op de grond.

Den Haag heeft onlangs bepaald dat de uitstoot van stikstof rond natuurgebieden flink omlaag moet en dat de provincies deze plannen moeten uitvoeren. Dit heeft gevolgen voor veel boerenbedrijven die rond deze gebieden hun beroep uitoefenen. Veel agrariërs zien door deze plannen de toekomst met lede ogen aan en zijn daarom gaan protesteren.

Deze en vorige week werden er bijvoorbeeld met tractoren snelwegen geblokkeerd, wat leidde tot lange files. De boeren die dinsdag naar Utrecht kwamen organiseerden een publieksvriendelijke actie. Met tractoren kwamen zij naar de Galgenwaard en een aantal van hen, waaronder boerin Anja Henken, ging in gesprek met commissaris van de Koning Hans Oosters en de gedeputeerden Mirjam Sterk en Arne Schaddelee.

Gesprek

Sterk zei graag met iedereen in gesprek te gaan om te praten over de ‘transitie die nodig is’. Henken zei op haar beurt ook het gesprek aan te willen gaan ‘maar alleen als er geluisterd wordt’. De boerin had het over ‘onhaalbare doelen’. De sfeer tijdens het protest was gemoedelijk en er werd naar elkaar geluisterd.

Aan het einde werd een aanhanger met grond op de parkeerplaats van de Galgenwaard uitgestort. Daar werd vervolgens een protestbord ingestoken waarop stond: “Deze grond, steek die in je kont.” Of er naar aanleiding van dit protest gesprekken gaan plaatsvinden tussen de politici en de boeren is niet bekend.