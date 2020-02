Tientallen mensen nemen afscheid van 170 jaar oude beuk

Tientallen belangstellenden waren zondagmiddag bijeengekomen om afscheid te nemen van de 170 jaar oude beuk aan de Emmalaan in Utrecht. Zoals het bij een goed afscheid betaamt waren er toespraken en was er muziek, ook werd er stilgestaan bij het leven van de boom.

Maarten Schild is één van de initiatiefnemers van de afscheidsbijeenkomst. Hij beet zondagmiddag het spits af. Schild sprak over de iconische Utrechtse rode beuk. “Het is een goede vriend en ik ga hem erg missen. Vandaag staan we stil bij de herinneringen aan de beuk die we met de hele gemeenschap delen.” Vanwege de regen stonden de sprekers onder een partytent en het publiek stond daaromheen.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Majestueuze ontmoettingsplek

Eén van de belangstellenden en tevens spreker was Wieke Eefting, maker van het boek Beukenbloed dat gewijd is aan de oude beuk. Zij besloot op een gegeven moment de boom te fotograferen en kwam daarbij in gesprek met allerlei mensen die een mooi verhaal over de beuk konden vertellen. “Zo heb ik ontdekt dat veel mensen de liefde voor de boom delen”, aldus Eefting. “Onze beuk is heel bijzonder. Er zijn namelijk maar weinig bomen die een eigen Facebookpagina hebben. Het is een majestueuze ontmoetingsplek.”

Er werd tijdens de bijeenkomst zelfs muziek afgespeeld die door de boom is gemaakt. Anette Polman van Plug & Plant liet de tonen horen die zij met behulp van apparatuur opving uit de beuk.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Versieringen

Omdat de beuk ziek is en er takken los kunnen laten staat er al een tijdje een hek van de gemeente omheen. Aan dit hek zijn allerlei versieringen aangebracht. Na de toespraken werden een aantal van deze versieringen verwijderd en in een doos gestopt zodat ze niet in de prullenbak verdwijnen wanneer de boom later deze maand wordt gekapt.

Tot slot gingen alle belangstellenden om de boom heen staan en was iedereen een minuut stil. Dat was tegelijk het einde van de ceremonie. Er zijn zondag nog twee ceremonies zodat iedereen de gelegenheid krijgt afscheid te nemen van de rode beuk.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Nieuwe beuk

In 2014 werd ontdekt dat er een schimmel in de boom zit. De gemeente heeft toen samen met buurtbewoners maatregelen genomen om de conditie van de beuk te verbeteren en de boom te behouden. Later ontdekte men ook een parasitaire reuzenzwam op de boom. Deze zwammen zijn pas boven de grond zichtbaar als ze onder de grond al onherstelbare schade hebben aangericht aan de wortels.

De beuk wordt naar alle waarschijnlijkheid later deze maand gekapt. Op de plaats van de boom wordt een 12 meter hoge nieuwe beuk geplant.