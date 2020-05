Tientallen mensen protesteren in Utrecht tegen lockdown

Tientallen mensen protesteerden dinsdagmiddag in Utrecht tegen de lockdown. Volkskrant-journalist Margriet Oostveen meldt op Twitter dat er zo’n 200 auto’s toeterend over de Adriaen van Ostadelaan reden.

Ook in de binnenstad van Utrecht waren er demonstranten. Zo was er onder andere op de Neude een spandoek opgehangen waarop stond ‘Rutte rot op’.

Op een pamflet, die demonstranten bij zich hadden, werd de vraag gesteld of de maatregelen niet erger zijn dan de kwaal. Daarnaast vinden de demonstranten dat het nieuws te eenzijdig is. “Doe je eigen onderzoek, in naam van vrijheid van mening en pers”, is te lezen op het pamflet.

De politie meldt dat het protest inmiddels alweer voorbij is en dat alles rustig is verlopen.

#lockdowndemo, tot totaal vermaak van alle omstanders hier in Utrecht. pic.twitter.com/JFrfDIXeeZ — Zeppo (@zeppoos) May 5, 2020

Demonstratie in Utrecht. Per auto gaat het over de singels. Men wil vrijheid en is daarom tegen de ‘lockdown’. En ja, men is ook tegen vaccinaties en 5G, de heilige drieeenheid van de moderne waanzin. Vandaag vieren we vrijheid, lieve mensen. Ga op een andere dag demonstreren. — ineke ludikhuize – blijft🏠 (@InekeL) May 5, 2020

Er is een anti-vax, anti-omvolking, anti-5G en anti-Rutte protest gaande in Utrecht en het is alles wat je er van verwacht en meer. pic.twitter.com/DOzhRGNLoI — Bas Redeker (@basredeker) May 5, 2020