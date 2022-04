Tientallen Oekraïense vluchtelingen demonstreren in Utrecht: ‘Ik hoop dat Rusland uiteen valt’

Tientallen Oekraïense kinderen, volwassenen en ouderen die hun land zijn ontvlucht demonstreerden zaterdagmiddag op het Jaarbeursplein in Utrecht. Tijdens het protest werden onder meer de vele slachtoffers herdacht die zijn gevallen sinds Rusland het Oost-Europese land is binnengetrokken.

De 31-jarige Oleksandra is mede-initiatiefnemer van de demonstratie. Zij is begin mei in Nederland gearriveerd en verblijft nu in Utrecht. “Ik woonde in Kyiv en ben eerst samen met mijn moeder naar het westen van het land gevlucht. Zij is daar gebleven en ik ben naar Nederland gekomen. Ik heb deze demonstratie samen met andere vrijwilligers uit het opvangcentrum georganiseerd. Dit is een eerbetoon aan de slachtoffers, waarvan er veel nog niet eens zijn geïdentificeerd.”

De mensen kwamen zaterdag om 14.00 uur bijeen op het Jaarbeursplein. Van een deel van de trappen naar station Utrecht Centraal hadden de betogers een kleine gedenkplaats gemaakt. Er lagen onder andere knuffels, bloemen, kaarsjes en foto’s. Op het plein zelf hielden mensen toespraken of zongen hij Oekraïense liedjes.

Vliegtuig

De 54-jarige Olga, die inmiddels alweer 16 jaar in Nederland woont, was ook naar de demonstratie gekomen. “Mijn ouders wonen nog in Kyiv. Sinds het conflict is begonnen heb ik nog geen nacht goed geslapen. Ik heb iedere dag contact met ze en denk ieder moment aan mijn vader en moeder. Ongeveer twee dagen na de invasie stortte er een neergehaald vliegtuig vlakbij hun huis neer. Dat heeft behoorlijke indruk op ze gemaakt. Gelukkig hebben ze onder hun eigen huis een schuilkelder.”

Om 16.00 uur was de demonstratie weer afgelopen. Hoe de toekomst er voor de 31-jarige Oleksandra uit ziet weet zij niet. “Alles is onzeker en dat is nog een extra stressfactor in deze moeilijke tijd. Ondertussen blijf ik bidden met de hoop dat Rusland uiteenvalt in allerlei kleine staatjes en het land daardoor geen bedreiging voor de regio meer kan vormen.”