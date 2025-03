Tientallen pro-Palestina demonstranten komen samen bij het stadskantoor in Utrecht

Onder de noemer ‘Enough is Enough’ kwamen tientallen pro-Palestina demonstranten dinsdag samen bij het stadskantoor in Utrecht. Zij vroegen aandacht voor de situatie in het Midden-Oosten, waar Israël het staakt-het-vuren heeft geschonden.

Twee maanden lang was het wapengekletter in het conflict tussen Israël en Hamas grotendeels gestopt, maar in de vroege ochtend van 18 maart werd die stilte doorbroken door een bombardement. Israël zegt dat de aanval gericht was op strijders, maar Hamas beweert dat er met name burgers zijn omgekomen.

Tekst loopt door onder afbeelding

In verschillende Nederlandse steden wordt de komende dagen gedemonstreerd. Dinsdag om 17.00 uur verzamelden zich tientallen mensen samen bij het stadskantoor. Er waren veel Palestijnse vlaggen te zien en er werden leuzen geroepen.

Na het protest bij het stadskantoor liepen de demonstranten langs het station richting het centrum.