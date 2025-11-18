Tientallen Utrechtse huishoudens jaarlijks afgesloten van het water, maar treft het ook kinderen?

In Utrecht zijn vorig jaar 39 huishoudens afgesloten van het drinkwater. Hoe vaak gezinnen met kinderen werden getroffen, is niet bekend. In heel Nederland worden jaarlijks honderden gezinnen mét kinderen afgesloten van drinkwater. Dat stelt althans een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad, die het college om opheldering vraagt.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) – de branchevereniging van schuldhulpverleners – is er na de uitspraak van de rechter, waarin is besloten dat gezinnen met kinderen niet afgesloten mogen worden, te weinig gebeurd om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De lokale fracties van GroenLinks, UtrechtNu!, D66, BIJ1, Student & Starter, PvdA en Partij voor de Dieren hebben het college gevraagd om meer inzicht in het aantal huishoudens met kinderen dat in de afgelopen drie jaar is afgesloten van drinkwater.

In 2023 zijn 32 huishoudens afgesloten en het is niet bekend hoeveel adressen datzelfde jaar weer zijn aangesloten. Een jaar later werden 39 huishoudens afgesloten en 34 adressen opnieuw aangesloten op het drinkwater en tot nu toe ligt het aantal afsluitingen dit jaar op 34 en het aantal heraansluitingen op 32. Het college kan echter niet zeggen hoe vaak het ging om huishoudens met kinderen.

Wel laat het college weten dat de afgesloten adressen in veel gevallen alweer op dezelfde dag werden aangesloten op het drinkwater. “Omdat er betaald is, of er een aanmelding voor schuldhulpverlening is gedaan”, aldus het college.

Adres met kinderen

Voordat een adres wordt afgesloten, weet Vitens niet of er kinderen op het adres wonen. Dit is namelijk informatie die de gemeente niet mag delen. “Wij mogen nu niet adres-specifiek aan Vitens doorgeven of er minderjarige kinderen op een adres wonen, omdat een toereikende wettelijke grondslag voor het uitwisselen van deze data ontbreekt”, aldus het college.

Het college is echter wel van mening dat gerichte gegevensuitwisseling over de aanwezigheid van minderjarige kinderen mogelijk moet zijn. “Juist om waterafsluiting bij gezinnen met kinderen te voorkomen.” Zij nemen deze inzet dan ook mee in hun lobby in het kader van schulden.

Bezoek

Dit betekent overigens niet dat huishoudens met kinderen zomaar van het water worden afgesloten. Voordat de maatregel wordt genomen, komt er ook twee keer een werknemer van Vitens langs. Allereerst om een aankondiging van afsluiting te doen en vervolgens voor de afsluiting zelf.

“De medewerker kijkt actief rond of er geen kinderen zijn. Als er ook maar enige twijfel bestaat of er kinderen woonachtig zijn op een adres, dan wordt er niet afgesloten”, aldus het college.

Hoe vaak Utrechtse huishoudens met kinderen zijn afgesloten van drinkwater is dus niet bekend. Wel lijkt het erop dat de verantwoordelijke partijen dit proberen te voorkomen.