Tientallen Utrechtse huishoudens jaarlijks afgesloten van het water, maar treft het ook kinderen?

In Utrecht zijn vorig jaar 39 huishoudens afgesloten van het drinkwater. Hoe vaak gezinnen met kinderen werden getroffen, is niet bekend. In heel Nederland worden jaarlijks honderden gezinnen mét kinderen afgesloten van drinkwater. Dat stelt althans een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad, die het college om opheldering vraagt.
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) – de branchevereniging van schuldhulpverleners – is er na de uitspraak van de rechter, waarin is besloten dat gezinnen met kinderen niet afgesloten mogen worden, te weinig gebeurd om dit zoveel mogelijk te voorkomen. De lokale fracties van GroenLinks, UtrechtNu!, D66, BIJ1, Student & Starter, PvdA en Partij voor de Dieren hebben het college gevraagd om meer inzicht in het aantal huishoudens met kinderen dat in de afgelopen drie jaar is afgesloten van drinkwater.
In 2023 zijn 32 huishoudens afgesloten en het is niet bekend hoeveel adressen datzelfde jaar weer zijn aangesloten. Een jaar later werden 39 huishoudens afgesloten en 34 adressen opnieuw aangesloten op het drinkwater en tot nu toe ligt het aantal afsluitingen dit jaar op 34 en het aantal heraansluitingen op 32. Het college kan echter niet zeggen hoe vaak het ging om huishoudens met kinderen.
Wel laat het college weten dat de afgesloten adressen in veel gevallen alweer op dezelfde dag werden aangesloten op het drinkwater. “Omdat er betaald is, of er een aanmelding voor schuldhulpverlening is gedaan”, aldus het college.
Adres met kinderen
Voordat een adres wordt afgesloten, weet Vitens niet of er kinderen op het adres wonen. Dit is namelijk informatie die de gemeente niet mag delen. “Wij mogen nu niet adres-specifiek aan Vitens doorgeven of er minderjarige kinderen op een adres wonen, omdat een toereikende wettelijke grondslag voor het uitwisselen van deze data ontbreekt”, aldus het college.
Het college is echter wel van mening dat gerichte gegevensuitwisseling over de aanwezigheid van minderjarige kinderen mogelijk moet zijn. “Juist om waterafsluiting bij gezinnen met kinderen te voorkomen.” Zij nemen deze inzet dan ook mee in hun lobby in het kader van schulden.
Bezoek
Dit betekent overigens niet dat huishoudens met kinderen zomaar van het water worden afgesloten. Voordat de maatregel wordt genomen, komt er ook twee keer een werknemer van Vitens langs. Allereerst om een aankondiging van afsluiting te doen en vervolgens voor de afsluiting zelf.
“De medewerker kijkt actief rond of er geen kinderen zijn. Als er ook maar enige twijfel bestaat of er kinderen woonachtig zijn op een adres, dan wordt er niet afgesloten”, aldus het college.
Hoe vaak Utrechtse huishoudens met kinderen zijn afgesloten van drinkwater is dus niet bekend. Wel lijkt het erop dat de verantwoordelijke partijen dit proberen te voorkomen.
Tja, waarom speciaal beleid voor kinderen? Volwassenen gaan ook dood als ze niet kunnen drinken.
Dus als je kinderen hebt, moet je niet afgesloten kunnen worden van drinkwater. En volwassenen dan?
Water is een eerste levensbehoefte. Dat mag nooit afgesloten worden. Schandalig dat het gebeurd. Maar dit is geen prestige, dus niet belangrijk???? Zeker wel heel belangrijk.!!!!!!!
Nederland wordt duurder en duurder om te wonen en leven. Het verschil met andere Europese landen is onbegrijpelijk en niet meer uit te leggen.
Maar eens starten met alles dat de afgelopen decennia is opgetuigd weer af te tuigen.
Onze kunst woont op AAA+ locaties in klimaatgestuurde ruimtes en de kunstdepots puilen uit. De subsidie op windmolens en zonnepanelen loopt in de tientallen miljarden, maar onze energierekening stijgt en stijgt.
Tegelijkertijd zijn er mensen die afgesloten worden van het water of die niet met kiespijn naar de tandarts kunnen vanwege geldtekort.
Waar slaat dit nog op?
Op meer dan 100.000 huishoudens in de stad is dit wel een heel erg klein probleem en de mogelijkheid dat hier eventueel kinderen bij betrokken zouden zijn is peanuts. Symboolpolitiek.
@RABE
Voor sommige mensen zijn rookwaren, alcohol of drugs ook een eerste levensbehoefte, helaas met een hogere prioriteit dan het water dat uit de kraan komt. Voor zulke mensen bestaan er schuldhulpverlening en mogelijkheden tot afkicken, allemaal betaald van uw en mijn belastinggeld. Geen probleem hoor, maar om zulke mensen gratis water (en gas en elektriciteit) te gaan geven is wat mij betreft een stap te ver. Of wilt u graag dat alles nóg duurder wordt?
“De medewerker kijkt actief rond of er geen kinderen zijn. ”
Neem even een kind van iemand in huis en je word niet afgesloten.
Voor de snelle reageerders: wellicht hebben kinderen minder opties om toch aan drinkwater te komen dan volwassenen simpelweg omdat ze afhankelijk zijn van deze volwassenen?
De zoveelste slinkse zoektocht naar handjevol slachtoffers die zogenaamd geholpen móeten worden om zieltjes te winnen in maart.
Deze keer is het geen menstruatiearmoede maar waterarmoede. Over de opgelegde vervoersarmoede blijft men echter nog angstvallig zwijgen…
D66 en GLpvda hebben weer eens boter op de ondeugrnfr hoofdjes.
Kaag zei paar jaar geleden al dat we allemaal armer worden, de cosmopolitische D66 en GL elite zeiden dat het goed was en Gaza veel belangrijker….
Ik steun Nina in haar betoog.
Kennelijk moet ik mijn reactie nuanceren voordat die geplaatst mag worden. Hierbij nog een poging: Utrecht stad telt 377.000 inwoners. Ervan uitgaande dat een gemiddeld huishouden 1,9 bewoners stelt komen we uit op ongeveer 198.000 huishoudens. Op dat aantal is 39 huishoudens een minuscuul probleem. Laten we ervan uitgaan dat 10% van de huishouders kinderen telt (en dat is ruim genomen) dan praten we over 4 huishoudens op een totaal van 198.000 huishoudens. Hiermee wordt pijnlijk duidelijk dat de linkse partijen zich absoluut niet bezighouden met de echte problemen in deze stad. Ik ben ook heel benieuwd naar de agenda die hier achter zit.
Wat schandalig: water afsluiten!! Water is een levensbehoefte voor iedereen.
Gelukkig mogen ze wel bij iemand die tegen de 80 loopt met een klein AOW tje het water afsluiten. Dat geld ook voor elektra en gas.
Maar ik moet ook zeggen dat er zat mensen zijn die het belangrijker vinden om dure kleding te kopen en grote tv aan te schaffen, dan hun waterrekening te betalen.
@ Nina
Armoede in Nederland is schrijnend. Het is goed dat je daar gevoelig voor bent. Maar dat je ‘onze kunst’ zo ongenuanceerd afzet tegen dit verschijnsel is mij te gortig. Indirect en misschien onbedoeld speel je twee kwetsbare eenheden, te weten kunst / cultuur enerzijds en het bestrijden van armoede anderzijds tegen elkaar uit.
Je gaat hierin bovendien voorbij aan het feit dat er niet één pot “overheidsgeld” is waaruit cultuur én armoedebeleid elkaar direct verdringen.
Armoede, sociale zekerheid, zorg en inkomen vallen onder andere begrotingsposten dan onderwijs, cultuur en wetenschap. Beide posten zijn belangrijk. De een wegschrappen om de ander te versterken is, zo het al mogelijk is, geen optie.
Het totaal aan rijksmiddelen voor cultuur. – ik heb het even nagezocht – is relatief klein (ongeveer 0,1%–0,2% van de Rijksbegroting). Kunst en cultuur afschaffen staat ten slotte gelijk aan geestelijke armoede.
@ Boogschutter
We slaan door in het blijven uitbreiden van musea, vind ik. Er zijn inmiddels zoveel kunstwerken dat er depots nodig zijn, omdat er geen expositieplekken voor zijn in het museum.
Kunst is niet bedoeld om ergens in een kast weg te stoppen, dus kan het beter verkocht worden en dan de topstukken behouden. Dat is mijn mening.
Waar houdt het op? Dat is iets waar we over na moeten denken en waar een lange termijn visie voor moet komen.
Je kunt jarenlang één keer per week een ander museum bezoeken in Nederland. Wanneer is het dan genoeg, volgens jou?
Ik zeg niet dat we cultuur moeten schrappen. Ik zeg dat er nu wel genoeg van is wat we moeten onderhouden. We moeten echt keuzes gaan maken.
Er zijn nl. schrijnende problemen die ons gemeenschapsgeld en onze aandacht verdienen. Dat is het punt dat ik wil maken.
@Realist. In plaats van aannames te doen, kunt u ook getallen opvragen: https://onderzoek.utrecht.nl/wonen-utrecht-2024/1-samenstelling-utrechtse-bevolking-en-woningvoorraad Twintig procent van de huishoudens heeft kinderen.
Maar dat iets niet vaak gebeurt, wil niet zeggen dat de impact niet groot is. Met uw redenering zouden we nauwelijks gezondheidszorg hebben. Waarom zouden we ons zorgen om die paar mensen met een ernstige aandoening?
Ik denk dat u een punt heeft dat dit soort zaken niet per se door de raad hoeven. Een simpele check bij de relevante instanties zou voldoende moeten zijn. Aan de andere kant, door op berichtgeving te reageren, maken we het ook groter dan het is.
@Koel Hoofd. U probeert een complottheorie de wereld in te slingeren. Tegelijkertijd lijkt u automobilisten als slachtoffers neer te zetten. Of is dit een pleidooi voor meer en beter OV?