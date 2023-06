Tientallen verwaarloosde honden en katten uit mini-appartement in Utrecht gehaald

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft 31 honden en katten uit een klein appartement in Utrecht verwijderd. De dieren werden volgens de inspectie in een vervuilde, hevig naar ammoniak stinkende woning aangetroffen. De omstandigheden waren ‘zeer slecht’.

De inspecteur ging samen met de politie afgelopen donderdag de woning in. De inspecteurs troffen zeven honden opeengepakt in een kleine, verroeste kooi aan en er verbleven er negen met luiers omgebonden in de slaapkamer, naar alle waarschijnlijkheid omdat de dieren door de eigenaar niet of nauwelijks werden uitgelaten. De aanwezige katten liepen los in het ‘smerige’ appartement, zoals de inspectie de woning omschrijft. Geen van de dieren zag voldoende daglicht omdat de gordijnen voortdurend gesloten waren.

De LID kwam de dieren op het spoor door een anonieme melding bij het Meldpunt 144. De afgelopen maanden hadden inspecteurs al vaker controles uitgevoerd. De eigenaren kregen waarschuwingen en er werden lasten opgelegd om de huisvesting en verzorging van de dieren ingrijpend te verbeteren. Omdat de eigenaren daar geen gehoor aan gaven, werden de dieren donderdag meegenomen.

Een woordvoerder van de inspectie legt uit dat de dieren niet al eerder verwijderd hadden kunnen worden. Er moet een bestuursrechtelijk traject doorlopen worden waarbij de inspectie dus eerst waarschuwingen en lasten moet opleggen. De dieren zouden hier volgens de inspectie ook meer bij gebaat zijn dan als de dieren meegenomen worden op basis van een strafrechtelijk traject.