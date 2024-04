Tijdcapsule in Domtoren in Utrecht moet geld opleveren voor nieuwe verlichting

Er komt een tijdcapsule in de Domtoren in Utrecht. Ruim honderd Utrechters worden gevraagd om een brief te schrijven aan mensen die over vijftig jaar in de stad wonen, werken of studeren. Wie een brief wil schrijven moet wel diep in de buidel tasten, de kosten zijn 1000 euro. Met het geld moet de nieuwe verlichting van de toren gefinancierd worden.

De brieven zullen samen de Schat van Utrecht vormen en de komende halve eeuw het best bewaarde geheim van de stad zijn. Over 50 jaar, bij de volgende restauratie, wordt de speciaal hiervoor gemaakte kluis geopend.

Het is een initiatief van Stichting Utrechts eigenDom. De Utrechters die meedoen en dus een brief naar de toekomst willen schrijven, dragen ieder 1000 euro bij aan de nieuwe verlichting van de Domtoren. Op dit moment is de laatste fase bezig van de restauratie van de toren, maar de kosten voor de nieuwe aanlichting zijn niet meegenomen in het restauratiebudget.

Diversiteit

De meeste bewoners van de stad zullen niet zomaar 1000 euro hebben liggen, de stichting wil echter wel dat de brievenschrijvers afkomstig zijn uit alle lagen en groeperingen van de bevolking. Daarom vraagt de stichting aan organisaties of personen die deze bijdrage wel kunnen betalen, dit ook te doen voor iemand die het niet kan betalen ‘en zo recht te doen aan de diversiteit van het huidige Utrecht’.

De Utrechtse kunstenaar Willem Noyons is verantwoordelijk voor het ontwerp van de kluis, ook wel de tabernakel; in de kerk een meestal rijk versierde, brandwerende kluis. De brieven zullen in deze kluis op vrijdag 13 september in aanwezigheid van zoveel mogelijk briefschrijvers in de Domtoren verdwijnen.