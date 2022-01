Tijdelijk alleen testen op afspraak bij testpaviljoen Utrechtse Jaarbeurs

Bij het XL Testpaviljoen Utrecht, op het parkeerterrein bij de Jaarbeurs, kan vanaf maandag voorlopig alleen worden getest op afspraak. Vanwege de besmettelijke omikronvariant en “de hard oplopende besmettingen kan er sneller en meer getest worden als dit tijdelijk op afspraak gedaan wordt”, meldt de GGD regio Utrecht (GGDrU).

“Bij testen zonder afspraak moet er meer administratie ter plekke worden afgehandeld”, schrijft GGDrU. “Als er getest wordt met afspraak wordt het grootste gedeelte van de gegevens bij het maken van de afspraak telefonisch of online geregeld waardoor het proces op de testlocatie sneller gaat.”

Verder is er voor de boostercampagne veel personeel nodig. Daardoor kan er volgens GGDrU op testlocaties wel worden opgeschaald, “maar niet zo snel als we zouden willen”.

Naast de vaste testlocatie in Utrecht, geldt dit vanaf maandag 10 januari ook voor de locaties in Amersfoort en Veenendaal. “Als de grootste hobbel met omikronbesmettingen genomen is wordt de situatie weer zoals deze nu is op afspraak en vrije inloop. De kleinere testlocaties waren al eerder alleen te bezoeken met een afspraak”, aldus GGDrU.