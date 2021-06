Tijdelijk cameratoezicht in Griftpark moet nachtelijke overlast tegengaan

De gemeente Utrecht gaat tijdelijk camera’s in het Griftpark plaatsen. Het cameratoezicht moet ervoor zorgen dat de overlast die omwonenden ‘s nachts ervaren beter en sneller kan worden aangepakt.

Het aantal overlastmeldingen in het Griftpark neemt tegen de zomer al jaren toe, stelt de gemeente. Naast geluidsoverlast en overlast van jongeren in de zomermaanden, krijgen de politie en de gemeente gedurende het hele jaar meldingen van alcohol- en drugsgerelateerde overlast.

JOP en skatebaan

Een van de plekken waar veel overlast is, is de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP). De JOP is volgens bewoners en professionals steeds meer een verzamelplek is geworden van gebruikers, dealers, dak- en thuislozen en hostelbewoners. Ook zijn er afgelopen weken meerdere vechtpartijen geweest.

Een andere overlasthotspot in het park is de skatebaan. Volgens de gemeente is op die plek voornamelijk het middelengebruik onder de ‘soms zeer jonge’ jeugd zorgelijk. Jongeren zouden zich ook provocerend gedragen, wat er in combinatie met het middelengebruik voor zorgt dat ze lastig bereikbaar zijn voor professionals.

Flexibel cameratoezicht

Met het plaatsen van camera’s in het park hoopt de gemeente het nachtelijke toezicht te verbeteren. Ook kan de politie door de camera’s eerder ingrijpen als bijvoorbeeld drugsdeals worden gefilmd.

De camera’s zijn onderdeel van flexibel cameratoezicht, wat houdt in dat cameratoezicht tijdelijk wordt ingezet op plekken waar veel overlast is. De camera’s worden in principe geplaatst voor drie tot zes maanden. Naast de camera’s in het Griftpark komt er ook flexibel cameratoezicht op de Adenauerlaan in Kanaleneiland en aan de Billitonkade/Leidsekade in Lombok.