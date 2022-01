Tijdelijk cameratoezicht op Utrechtse Jan Cornelisz. Maylaan vanwege overlast jongeren

De gemeente Utrecht gaat tijdelijk camera’s plaatsen op de Jan Cornelisz. Maylaan in Kanaleneiland. De afgelopen maanden zorgt een groep jongeren daar voor veel overlast en vervuiling.

Veel jongeren uit de groep overlastgevers komen volgens de gemeente van de ‘hotspotlocatie’ Vasco Da Gamalaan, waar jongeren al jaren samenkomen en overlast, vervuiling en vernielingen veroorzaken. “Er wordt door de groep veelvuldig gebruik gemaakt van lachgas, ondanks het verbod dat voor de hele wijk geldt. Bewoners en ondernemers voelen zich geïntimideerd door deze groep en zien het gebied achteruitgaan”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De Jan Cornelisz. Maylaan, achter de Marco Pololaan, ligt uit het zicht, waardoor overlastgevers zich ‘redelijk onbespied’ wanen. De gemeente verwacht door het tijdelijk cameratoezicht mogelijke overlast eerder in de kiem te kunnen smoren.

Tijdelijk

De camera’s blijven in eerste instantie een aantal maanden. Daarna wordt gekeken of het cameratoezicht nut heeft gehad en of de camera’s mogelijk op een andere plek in de stad harder nodig zijn. De camera’s die aan de Jan Cornelisz. Maylaan komen, hingen de afgelopen maanden een stukje verderop, op de Adenauerlaan.

De camera’s werkten daar preventief en in de periode dat ze er hingen is volgens de gemeente geen enkele auto-inbraak gepleegd. Ook de overlast van jeugd bleek beperkt en er werden geen verdachte situaties gemeld. Bewoners uit de omgeving vragen de gemeente nu dan ook om permanent cameratoezicht.

Geuzenwijk

Op het Herderplein en in Geuzenwijk wordt het flexibele cameratoezicht dat er afgelopen maanden was met drie maanden verlengd. De gemeente heeft op het Herderplein drie jeugdgroepen in beeld gekregen die de overlast veroorzaken door drugshandel en lachgasgebruik. Op basis daarvan zijn maatregelen genomen en de komende drie maanden wordt gekeken of die effect hebben.

Volgens bewoners van de Geuzenwijk is de overlast daar afgenomen sinds de flexibele camera’s die er eerder ook al hingen zijn teruggeplaatst. “Tijdens de jaarwisseling ging het helaas toch weer mis in Geuzenwijk en moest de ME worden ingezet om de rust in de wijk te herstellen. Bewoners vrezen dat de overlast terugkeert naar het niveau van afgelopen zomer zodra de camera’s weer worden verwijderd”, aldus het college. Ook in Geuzenwijk blijven de camera’s voorlopig dus hangen.