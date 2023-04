Tijdelijk geen recreatief zwemmen in Den Hommel door overlast jongeren

Recreatief zwemmen voor jongeren in Den Hommel, twee keer per week twee uur, is tijdelijk uit het zwembadrooster gehaald. Een groep jongeren zorgt al langere tijd voor overlast en eerder genomen maatregelen helpen niet genoeg. Dat zegt wethouder Eva Oosters in reactie op vragen hierover van de Utrechtse fracties van D66, Stadsbelang Utrecht, VVD, Student & Starter en CDA.

“De afgelopen maanden hebben zich er telkens in deze uren een tweetal incidenten voorgedaan waarbij de politie is ingeschakeld”, zegt Oosters. “Het zijn incidenten waarbij van verbale, fysieke overlast of grensoverschrijdend gedrag sprake is geweest.

“Bij het laatste incident zijn er zes ontzeggingen van elk één jaar uitgeschreven door het zwembad aan de overlastgevers voor het niet naleven van de huisregels.”

Identificeren

De groep jongeren veroorzaakt al langere tijd overlast, steeds in een andere samenstelling. De gemeente voerde eerder daarom al verschillende maatregelen door, lichtte Oosters toe. Het recreatief zwemmen voor jongeren staat los van het gezinszwemmen op het programma. Ook moeten bezoekers van het recreatief zwemmen zich van tevoren aanmelden en identificeren bij binnenkomst.

“Helaas blijkt juist, ook met de recente incidenten, dat deze maatregelen niet voldoende zijn om onze medewerkers en natuurlijk ook de andere bezoekers een veilige zwem- en werkomgeving te bieden”, zegt Oosters.

Afspraken met partners

Oosters benadrukt dat andere zwembaden in regio Utrecht en de rest van het land ook worstelen groepen overlastgevende jongeren. “Incidenten zijn helaas dus niet uniek voor Den Hommel.”

De komende tijd wordt gekeken wat er nodig is om de overlast tegen te gaan. Hiervoor wordt overlegd met andere zwembaden, die bijvoorbeeld bewakers inzetten als maatregel.

Het plan is om het recreatief zwemmen uiteindelijk wel gewoon weer aan te kunnen bieden, zeker met de zomer in aantocht. Maar wanneer precies is nog niet duidelijk.

Ook zijn er volgens de wethouder afspraken gemaakt met partners, zoals de politie, om te zorgen voor minder overlast. “Dit houdt onder andere in dat wijkagenten op de hoogte worden gesteld, er door de politie huisbezoeken worden afgelegd bij de overlastgevers en vanuit de gemeente wordt gekeken of de overlastgevers in aanmerking komen voor een persoonsgerichte aanpak.”