Tijdelijk gratis deelfietsen voor studenten en dagjesmensen in Utrecht

Mensen die Utrecht bezoeken of af en toe een fiets nodig hebben kunnen vanaf nu voor een bepaalde periode gratis een deelfiets huren bij Donkey Republic en GoAbout. De actie is een initiatief van de provincie en het idee erachter is dat mensen op deze manier vaker de fiets pakken.

In Utrecht worden verschillende vormen van deelvervoer aangeboden. Zo staan er onder meer auto’s, fietsen, bakfietsen en elektrische bromfietsen door de stad verspreid, die mensen tijdelijk kunnen gebruiken.

Via de campagne ‘Ik Fiets’ kan iedereen vanaf nu het eerste uur kosteloos een fiets huren bij Donkey Republic. Bij GoAbout is de eerste vier uur gratis. Mensen die gebruik willen maken van de actie kunnen zich aanmelden via de speciaal ingerichte website. Tot wanneer de campagne duurt is nog niet bekend, er is namelijk nog geen einddatum vastgesteld.

De actie is gericht op mensen die af en toe een fiets nodig hebben. Bijvoorbeeld om de stad te verkennen, tijdens de introductieweek of om naar de hogeschool of universiteit te gaan. De hoop is dat uiteindelijk meer mensen vaker de fiets gebruiken. “Stimuleren van fietsen draagt bij aan een gezondere leefstijl en een duurzame leefomgeving”, aldus de initiatiefnemers.