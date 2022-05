Tijdelijk hekken bij steiger aan de Lotusvliet in Utrecht waar jongen het water in fietste

De gemeente heeft tijdelijk hekken geplaatst bij de steiger aan de Lotusvliet in Utrecht, waar anderhalve week geleden een ernstig ongeluk gebeurde. Een 8-jarige jongen fietste bij de steiger het water in en moest worden gereanimeerd. Buurtbewoners hebben na het ongeluk de gemeente benaderd omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid bij de steiger.

De buurt werd op 15 mei opgeschrikt toen een 8-jarige jongen vanaf de Lotusvliet met zijn fiets het naastgelegen meertje in reed. Omstanders zagen dat er iemand in het water lag en wisten de jongen naar de kant te halen. Hij moest worden gereanimeerd en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeluk hebben buurtbewoners contact opgenomen met de gemeente omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van de steiger aan de Lotusvliet. De gemeente zegt de zorgen te begrijpen en is met een aantal bewoners uit Rijnvliet in gesprek gegaan om te kijken hoe de veiligheid verbeterd kan worden.

De bewoners kwamen met het idee om tijdelijk hekken te plaatsen voor en op de steiger en bij het water. De gemeente heeft gelijk actie ondernomen en afgelopen vrijdag een bouwhek neergezet vanaf het hek bij het trapveldje tot aan de speelplek langs het water. Het is daardoor even niet mogelijk om bij de steiger of het water te komen.

Sluishek

Over ongeveer een maand wordt het tijdelijke bouwhek vervangen door een ‘netter tijdelijk hek’. Voor de steiger komt dan een zogenoemd sluishek. De steiger is daarmee weer toegankelijk, maar alleen met een zigzag-beweging. Daardoor is het niet meer mogelijk om in één rechte lijn de steiger op te fietsen. Op het dalende stuk van de steiger komt ook nog een sluishek, zodat daar niet vanaf gerold kan worden.

De hekken staan er dus tijdelijk, maar de gemeente is nog aan het overleggen met buurtbewoners over definitieve aanpassingen.