Tijdelijk minder treinen tussen Utrecht en Limburg vanwege verwachte sneeuwval

Reizigers tussen Utrecht en Limburg hebben woensdag minder reisopties vanwege de sneeuwval die wordt verwacht in het zuiden van het land. Er rijden tijdelijk twee intercity’s in plaats van de gebruikelijke vier, om te anticiperen op mogelijke overlast. Extra reistijd kan volgens de NS 15 minuten zijn.

De reden voor de NS om minder treinen te laten rijden, is ‘om reizigers een betrouwbare en veilige reis te bieden’. Dat er minder treinen worden ingezet, is volgens de vervoerder geen garantie dat er geen aanvullende vertragingen of uitval van treinen zullen zijn. Er wordt geadviseerd om vlak voor vertrek de reisapp te raadplegen.

Preventieve maatregelen

Met de preventieve maatregelen wil de NS ‘eventuele problemen’ op het spoor voor zijn en snel oplossen. “Ook verkleinen we zo de kans dat storingen in Limburg elders tot hinder leiden”, wordt geschreven in het bericht.

Een deel van de reizigers uit de randstad kan een extra reistijd van 15 minuten verwachten. Ook kan er aanvullende vertraging ontstaan, en zouden treinen drukker kunnen zijn dan gewend. Met de winterse praktijken in acht gehouden, zet het treinbedrijf ook extra medewerkers in op stations, en houden ze storingsploegen en hulplocomotieven achter de hand. Naar eigen zeggen werken de NS en ProRail er ‘hard aan om eventuele problemen zo snel mogelijk te verhelpen’.