Tijdelijk twee camera’s in winkelcentrum Lunetten in Utrecht om ‘voorjaarsoverlast’ tegen te gaan

De overlast in winkelcentrum Lunetten in Utrecht neemt altijd toe in het voorjaar en daarom worden er nu tijdelijk twee camera’s geplaatst. Een komt te hangen aan de Hondsrug nabij de Musketon en de ander aan de Zevenwouden vlakbij de cafetaria.

De twee camera’s hangen er vanaf 5 april tot juli van dit jaar. “Dit doen we om de overlast en criminaliteit in de buurt tegen te gaan. In het voorjaar zien we de overlast de afgelopen jaren toenemen”, schrijft de gemeente in een wijkbericht.

De gemeente garandeert dat de politie de enige is die de beelden mag bekijken, er niet in woningen wordt gekeken en dat al het videomateriaal na 28 dagen automatisch wordt gewist.

Eind vorig jaar liet de gemeente weten het aantal flexibele camera’s in de stad te willen uitbreiden van zes naar zestien. Dit zou onder meer nodig zijn om de groeiende overlast in de stad aan te pakken.