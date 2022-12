Tijdelijk tweerichtingsverkeer op de Minrebroederstraat in Utrecht vanwege werkzaamheden

De Minrebroederstraat in het centrum van Utrecht wordt begin volgend jaar tijdelijk tweerichtingsverkeer. Dit wordt gedaan omdat de Slachtstraat en Telingstraat opnieuw worden bestraat, waardoor deze weg is afgesloten voor auto’s.

Het opnieuw bestraten van de Slachtstraat en Telingstraat is volgens de gemeente ‘standaard’ onderhoud. Het zou nodig zijn om de straten weer voor lange tijd ‘goed en netjes’ te maken. De werkzaamheden starten op maandag 9 januari en het werk wordt in drie fasen uitgevoerd. Het gaat alleen om de rijbaan. De voetgangersstroken blijven toegankelijk en dat geldt ook voor de woningen en winkels in dit gebied.

Het totale werk duurt ongeveer drie weken. In die periode zijn de Slachtstraat en Telingstraat afgesloten voor auto’s en fietsers. Het verkeer wordt omgeleid via de Minrebroederstraat, waar tijdens de werkzaamheden tweerichtingsverkeer gaat gelden. Nu is het voor auto’s alleen mogelijk om vanaf de Korte Jansstraat richting het Stadhuisplein te rijden. Bij de Ganzenmarkt komt ruimte om te keren.

De werkzaamheden starten op 9 januari tussen de Ganzenmarkt en het Hoogt. Het tweede deel waar gewerkt gaat worden ligt tussen het Hoogt en de Kintgenshaven. In fase drie wordt het deel tot de Lange Jansstraat aangepakt. Als alles volgens planning verloopt liggen de straten er op 27 januari weer goed en netjes bij.