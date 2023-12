Tijdelijke aanpassingen zorgen ervoor dat trein naar Spoorwegmuseum weer gaat rijden

Er gaan weer treinen rijden naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het treinverkeer ligt sinds 8 november stil nadat er incidenten waren rondom de detectie van treinen. Hierdoor kon de veiligheid niet gegarandeerd worden. Door tijdelijke aanpassingen kan het treinverkeer 12 december weer veilig opgestart worden, aldus ProRail.

De problemen worden veroorzaakt doordat de treindetectie niet goed werk. Hierdoor kan het gebeuren dat de spoorbomen bij een overweg niet sluiten terwijl er wel een trein rijdt. Dit is afgelopen decennia ook zeker zeven keer gebeurd. Ook dit jaar reed er nog een trein over een overweg waarvan de spoorbomen nog open waren.

ProRail gaat de komende tijd actief het spoor bladvrij maken en roest van de rails verwijderen. Ook worden er de komende weken extra schouwmomenten gepland om eventuele veiligheidsrisico’s bij overwegen uit te sluiten. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de problemen op dit traject definitief op te lossen.

Nicole Kuppens, directeur van het Spoorwegmuseum, is blij dat de trein weer rijden gaat: “De kerstperiode is de drukste periode van het jaar voor ons museum. Daarom is het belangrijk dat bezoekers ook per trein kunnen aankomen. De laatste weken kon dat niet. Daarom ben ik blij dat we iedereen nu ook weer via het spoor kunnen verwelkomen.”