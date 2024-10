Tijdelijke fietsenrekken geplaatst op Jaarbeursplein in Utrecht

Het straatbeeld op en rond het Jaarbeursplein in Utrecht wordt weer gedomineerd door geparkeerde fietsen. De gemeente heeft tijdelijk fietsenrekken geplaatst omdat de Jaarbeurspleinstalling gesloten is nadat er scheuren in de constructie waren gevonden. Ook de trappen en enkele roltrappen zijn niet meer te gebruiken.

Vrijdag werd bekend dat er scheuren waren aantroffen in de constructie van de stalling waarop deze per direct gesloten werd. Hoelang de sluiting gaat duren is niet bekend.

Het gevolg is wel dat er te weinig stallingsmogelijkheden zijn aan deze kant van het station. Recent heeft de gemeente de stalling op het Westplein voorgoed gesloten en de fietsenstalling aan de Sijpesteijnkade is dicht vanwege grootschalige renovatie.

Eerder verbood de gemeente forensen al om hun fiets buiten de stallingen in het Stationsgebied te parkeren. Aan de Jaarbeurskant van het station is alleen nog stalling de Knoop open. De tijdelijke fietsenrekken op het plein moeten enige soelaas bieden.

Probleemstalling

De fietsenstalling aan het Jaarbeursplein kampt al langer met problemen. In 2017 moesten er extra bouwstempels geplaatst worden omdat er toen ook al mogelijk iets mis was met de constructie.

Het euvel kwam toen aan het licht toen gebouwen, waarbij gebruik is gemaakt van breedvloerplaten, in Utrecht geïnspecteerd werden. Deze inspecties vonden plaats naar aanleiding van het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport waar ook dit soort breedvloerplaten gebruikt waren.

De fietsenstalling heeft ook al jaren last van lekkages. Dat zorgt niet alleen voor overlast, ook de stalen constructie is gaan roesten.