Tijdelijke HPV-vaccinatielocatie geopend op station Utrecht Centraal

Jongvolwassenen kunnen vanaf maandag 5 tot en met zaterdag 10 juni gratis een vaccin halen tegen het humaan papillomavirus (HPV). Dit kan bij een tijdelijke vaccinatielocatie van de GGD op station Utrecht Centraal.

De vaccinatielocatie is te vinden naast spoor 19 op station Utrecht Centraal. Van maandag tot met vrijdag kunnen jongvolwassenen van 12.00 tot 20.00 uur terecht. Op zaterdag gelden andere tijden, namelijk van 09.00 tot 17.00 uur. De HPV-vaccinatie geldt voor mannen en vrouwen die geboren zijn tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003. Wie een gratis prik willen halen tegen het virus, kan vrij inlopen.

Bescherming tegen zes soorten kanker

De vaccinatie beschermt tegen het besmettelijke humaan papillomavirus (HPV). In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 1.500 mensen kanker door HPV. Daarbij gaat het om zo’n 1.100 vrouwen en 400 mannen. De vaccinatie beschermt tegen zes soorten kanker: in de mond- en keelholte, aan de penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals. Voor een goede bescherming zijn twee vaccinaties nodig met minimaal vijf maanden ertussen.

Aangezien veel Nederlandse jongeren nog niet zijn ingeënt tegen het virus willen de GGD’en en het RIVM daar verandering in brengen. Met vaccinatiebussen, pop-uplocaties en een informatiecampagne willen ze degenen die nog niet of deels zijn gevaccineerd, de mogelijkheid geven zich alsnog te laten vaccineren.

Naast de tijdelijke locatie op station Utrecht Centraal biedt de GGD regio Utrecht het HPV-vaccin aan op twee andere plekken in de provincie: in Amersfoort en in Utrecht op de Europalaan. Meer informatie is te vinden op deze website.