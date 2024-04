Tijdelijke huizen in polder Rijnenburg niet realistisch volgens gemeente Utrecht

Polder Rijnenburg is geen geschikte locatie voor tijdelijke woningbouw. Dat meent de gemeente Utrecht nadat er verschillende plekken en aantallen woningen zijn onderzocht.

De gemeente Utrecht ziet graag meer tijdelijke huizen komen, om de woningnood enigszins te verlichten. Daarbij is het vinden van geschikte locaties echter erg moeilijk. Daarom is er ook gekeken naar polder Rijnenburg. In de Provinciale Staten van Utrecht is ook al opgeroepen om te kijken of de polder een goede plek is voor tijdelijke woningbouw.

Na het onderzoek is de gemeente er resoluut over: “Tijdelijke woningbouw in Rijnenburg is niet realistisch.” De redenen? Er zijn gewoonweg te weinig voorzieningen; geen riolering, geen elektriciteit, bijna geen openbaar vervoer, slecht te bereiken met de auto en geen winkels. Ook zouden bewoners van tijdelijke huizen vaker jonge mensen zijn, die juist meer in stedelijk gebied willen wonen.

Al met al zou het heel kostbaar worden om hier tijdelijke woningen te bouwen, aldus de gemeente. Ook nog eens omdat er extra maatregelen nodig zijn omdat de polder vrij laag ligt. Utrecht zegt dus dat de peilen beter gericht kunnen worden op locaties binnen het stedelijk gebied.

Voorlopig staan er vier windmolens op de planning voor de polder, vanaf 2035 moet er ook ruimte zijn voor permanente woningbouw.